Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü - Son Dakika
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Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü

12.01.2023 21:12

Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız dairenin kiralama fiyatı, görenleri şoke etti.

Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk ve bakımsız dairenin kiralama fiyatı, görenleri şoke etti.

Bir satış sitesinde kiralık olarak 4 bin 500 TL'den ilana konulan dairenin fotoğrafları ise ilanı görenlerin tepkisini çekti. Art arda sıralanan görsellerde evin metruk binadan farksız olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu görüldü. Ayrıca tuvalet dahil evin her noktasının bakımsız olması da ilanı görenlerin dikkatinden kaçmadı.

Öte yandan ilanın açıklamasında 2+1 daire olduğu belirtilirken, dairenin sadece bekarlara verileceği ve evde kalacak kişi sayısının fark etmeyeceği belirtildi.

Metruk ve bakımsız evin kira ücretinin 4 bin 500 TL olduğunu gören Fırat Y. (26), 'Bu evde köpek bağlasan durmaz' diyerek tepki gösterdi. İlandaki numarayı arayarak daire hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Fırat Y., "Dün arkadaşıma ev lazımdı, bizde öyle sahibinden.com'a girdik ev baktık. Sonra burayı gördük. Herhalde şaka yapıyorlar, öyle bir şey yok herhalde. Sonra inanmadım emlakçıyı aradım, evin burada olduğunu söyledi. Gelip eve baktım. Yani bu evde köpek bağlasan durmaz maalesef ve aileye vermiyorlarmış; fabrika işçilerine falan veriyorlarmış, onlarda insan değil herhalde öyle dediklerine göre. Yani bildiğin hayvan bağlasan durmayacak bir yer. Şaka gibi ama gerçek 4500 liraya bu ev." dedi.

Kaynak: İHA
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İnegöl, Fırat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü - Son Dakika

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