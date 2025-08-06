Aytemiz, Capital 500\'de 28. Sırada

Aytemiz, her yıl Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği "Capital 500 – Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi" listesinde ilk 30 şirket arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, akaryakıt sektörünün dinamik ve hızlı büyüyen markası Aytemiz'in Capital dergisi tarafından hazırlanan listede geçen yıla göre 23 basamak yükselerek 28. sıraya yerleştiği bildirildi.

Capital 500 listesinin her yıl Türkiye'nin en büyük şirketlerini finansal büyüklüklerine göre sıralayarak iş dünyasındaki başarıları ve sektörel performanslarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Sıralamanın 2024 yılı verileriyle hazırlandığı belirtilen açıklamada, Aytemiz'in yükselişinde istasyon ağı, satış hacmi, operasyonel kapasite ve hizmet kalitesindeki artışın etkili olduğu ifade edildi. Türkiye genelindeki istasyon sayısını 690'a çıkaran şirketin istikrarlı büyümesini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye'nin en büyük 30 şirketi arasında yer almanın, son yıllarda attıkları stratejik adımların ve ekip olarak ortaya koydukları emeğin önemli çıktılarından biri olduğunu belirtti.

Eke, Aytemiz olarak finansal başarı kadar, yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir büyümeye odaklanan bir şirket kültürüne sahip olduklarının altını çizerek, "Odağımızda her zaman hizmet kalitesinin yanı sıra, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamak yer alıyor. Değişen dünya ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bu doğrultuda akaryakıt sektöründe ilkleri hayata geçirmeyi bir değer olarak görüyoruz. Tüm bu ürettiğimiz değerlerin neticesinde de Türkiye'nin en büyük 28. şirketi olmamıza katkı sağlayan başta müşterilerimiz ve bayilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve Aytemiz çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aytemiz'in Türkiye genelinde 690 istasyona ulaşmasının şirketin büyüme stratejisinin önemli bir sonucu olduğunu vurgulayan Eke, şunları kaydetti:

"Özellikle son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Türkiye genelinde çok daha yaygın ve güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. Elbette bu büyümede, global enerji sektöründe 80 yılı aşkın tecrübeye sahip olan TATNEFT Grubu'nun yatırımı ve gücü oldukça etkili bir rol oynuyor. Sürdürülebilir büyüme bizim için sadece sayısal bir başarı değil, aynı zamanda piyasa koşullarını okuma yeteneğimizin, inovasyonu içselleştirmiş olmamızın ve en önemlisi, tüm ekosistemimizle birlikte kurduğumuz sinerjinin bir sonucudur. 2025'te büyümeye, hizmet kalitesinde devamlılığa ve yepyeni ufuklar açmaya devam edeceğiz."