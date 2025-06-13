Babalar Günü e-Ticaretinde Artış

E-ticarette Babalar Günü için yapılan alışverişlerde elektronik, giyim, aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlenirken, son dönemde kişiselleştirilmiş hediyelere de talep artıyor.

Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı, Babalar Günü ve okulların kapanışıyla birlikte alışverişlerin de yoğunlaşmasıyla e-ticaret hacminin haziranda 300-350 milyar lira düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Babalar Günü'ne yönelik e-ticaret alışverişlerinde özellikle elektronik, giyim-aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlendiğini belirtti.

"Elektronik kategorisinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve otomatik kahve makineleri dikkat çekerken, giyim ve aksesuar grubunda ise gömlek, tişört, ayakkabı, kemer ve klasik saatler öne çıkıyor." ifadelerini kullanan Çevikoğlu, son yıllarda kişiselleştirilmiş hediyelere talepte artış olduğunu, fotoğraf baskılı kupalar, isim yazılı kalemler ve özel tasarım aksesuarlar gibi hediyelerin Babalar Günü alışverişlerinde tüketici tercihlerinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Haziranda e-ticaret hacmi yaklaşık 350 milyar lira olacak

Çevikoğlu, bu yıl haziran ayının Kurban Bayramı tatilinin yanı sıra Babalar Günü ve okulların kapanışıyla birlikte, hem temel ihtiyaçlara hem de yaz tatiline yönelik alışverişlerin yoğunlaştığı bir dönem olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kampanya dönemlerinin de etkisiyle, Türkiye genelinde e-ticaret hacminin haziranda 300-350 milyar lira bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tatil hazırlıkları, hediyelik ürünler, kişisel bakım, elektronik, ev dışı yaşam ve sezonluk kategorilerdeki artan talepler, platformlarda hem işlem sayılarının hem de sepet büyüklüklerinin artmasına yol açıyor. Bu dönemde ortalama sepet tutarının Babalar Günü gibi özel günlerin de etkisiyle 1500-2500 lira aralığına ulaşmasını öngörüyoruz."

Yaz aylarına girerken hem bireysel ihtiyaçların hem de seyahat hazırlıklarının arttığı bu dönemde tüketicilere güvenilir ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren e-ticaret platformlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Çevikoğlu, alışveriş öncesinde satıcı bilgileri, ürün açıklamaları, ödeme seçenekleri, teslimat süreleri, iade ve teknik servis koşulları gibi temel unsurların dikkatle incelenmesinin güvenli bir alışveriş deneyimi açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

"El aletleri, matkap setleri gibi işlevsel hediyeler öne çıktı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da hırdavat ve yapı ürünleriyle elektronik ürünlerin en çok tercih edilen ürün kategorileri olduğunu belirterek, "El aletleri, matkap setleri gibi işlevsel hediyeler öne çıktı. Akıllı saatler, kulaklıklar ve taşınabilir teknolojik cihazlar yoğun ilgi gördü. Bu kategoriler, 2025'te de benzer şekilde tüketicilerin dikkatini çekmeye devam etti. Özellikle teknolojik ürünlerdeki indirimler ve kargo kampanyaları, satış hacmini destekledi." ifadelerini kullandı.

Babalar Günü gibi özel dönemlerde dijital satışlarını artırmak isteyen işletmelere tavsiyelerde bulunan Özkara, şunları kaydetti:

"Kampanyalar önceden planlanmalı ve tüm dijital kanallarda etkili şekilde duyurulmalı. Hediye rehberleri ve kategori filtreleme seçenekleriyle tüketicilerin aradıkları ürüne daha kolay ulaşmaları sağlanmalı. Web siteleri, mobil uyumluluk, yüksek hız ve kullanıcı deneyimi odağında mutlaka optimize edilmeli. Teslimat süreleri ve stok yönetimi, kampanya dönemlerinde aksaklık yaşanmaması için titizlikle takip edilmeli. Babalar Günü gibi özel dönemler, e-ticaret işletmeleri için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu yıl görülen yüzde 36,6'lık büyüme, doğru stratejiler uygulandığında tüketicinin hızlı şekilde harekete geçtiğini ve markalara olan ilgisini artırdığını gösteriyor."

Ticimax Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Turan ise bu dönemde e-ticarette en çok öne çıkan kategorilerin erkek giyim ürünleri, kişisel bakım setleri, teknolojik aksesuarlar, outdoor ve hobi ürünleri olduğunu belirtti.

Bu yıl da fonksiyonel hediyeler, kişiye özel tasarımlar ve paketlenmiş hediye setlerinin ön planda olmasını beklediklerine değinen Turan, sepet ortalamalarının artış göstereceğini ifade etti.