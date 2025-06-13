Babalar Günü e-Ticaretinde Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Babalar Günü e-Ticaretinde Artış

13.06.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babalar Günü'nde e-ticarette kişiselleştirilmiş hediyeler ve elektronik ürünlere talep artıyor.

E-ticarette Babalar Günü için yapılan alışverişlerde elektronik, giyim, aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlenirken, son dönemde kişiselleştirilmiş hediyelere de talep artıyor.

Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı, Babalar Günü ve okulların kapanışıyla birlikte alışverişlerin de yoğunlaşmasıyla e-ticaret hacminin haziranda 300-350 milyar lira düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Babalar Günü'ne yönelik e-ticaret alışverişlerinde özellikle elektronik, giyim-aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlendiğini belirtti.

"Elektronik kategorisinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve otomatik kahve makineleri dikkat çekerken, giyim ve aksesuar grubunda ise gömlek, tişört, ayakkabı, kemer ve klasik saatler öne çıkıyor." ifadelerini kullanan Çevikoğlu, son yıllarda kişiselleştirilmiş hediyelere talepte artış olduğunu, fotoğraf baskılı kupalar, isim yazılı kalemler ve özel tasarım aksesuarlar gibi hediyelerin Babalar Günü alışverişlerinde tüketici tercihlerinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Haziranda e-ticaret hacmi yaklaşık 350 milyar lira olacak

Çevikoğlu, bu yıl haziran ayının Kurban Bayramı tatilinin yanı sıra Babalar Günü ve okulların kapanışıyla birlikte, hem temel ihtiyaçlara hem de yaz tatiline yönelik alışverişlerin yoğunlaştığı bir dönem olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kampanya dönemlerinin de etkisiyle, Türkiye genelinde e-ticaret hacminin haziranda 300-350 milyar lira bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tatil hazırlıkları, hediyelik ürünler, kişisel bakım, elektronik, ev dışı yaşam ve sezonluk kategorilerdeki artan talepler, platformlarda hem işlem sayılarının hem de sepet büyüklüklerinin artmasına yol açıyor. Bu dönemde ortalama sepet tutarının Babalar Günü gibi özel günlerin de etkisiyle 1500-2500 lira aralığına ulaşmasını öngörüyoruz."

Yaz aylarına girerken hem bireysel ihtiyaçların hem de seyahat hazırlıklarının arttığı bu dönemde tüketicilere güvenilir ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren e-ticaret platformlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Çevikoğlu, alışveriş öncesinde satıcı bilgileri, ürün açıklamaları, ödeme seçenekleri, teslimat süreleri, iade ve teknik servis koşulları gibi temel unsurların dikkatle incelenmesinin güvenli bir alışveriş deneyimi açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

"El aletleri, matkap setleri gibi işlevsel hediyeler öne çıktı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da hırdavat ve yapı ürünleriyle elektronik ürünlerin en çok tercih edilen ürün kategorileri olduğunu belirterek, "El aletleri, matkap setleri gibi işlevsel hediyeler öne çıktı. Akıllı saatler, kulaklıklar ve taşınabilir teknolojik cihazlar yoğun ilgi gördü. Bu kategoriler, 2025'te de benzer şekilde tüketicilerin dikkatini çekmeye devam etti. Özellikle teknolojik ürünlerdeki indirimler ve kargo kampanyaları, satış hacmini destekledi." ifadelerini kullandı.

Babalar Günü gibi özel dönemlerde dijital satışlarını artırmak isteyen işletmelere tavsiyelerde bulunan Özkara, şunları kaydetti:

"Kampanyalar önceden planlanmalı ve tüm dijital kanallarda etkili şekilde duyurulmalı. Hediye rehberleri ve kategori filtreleme seçenekleriyle tüketicilerin aradıkları ürüne daha kolay ulaşmaları sağlanmalı. Web siteleri, mobil uyumluluk, yüksek hız ve kullanıcı deneyimi odağında mutlaka optimize edilmeli. Teslimat süreleri ve stok yönetimi, kampanya dönemlerinde aksaklık yaşanmaması için titizlikle takip edilmeli. Babalar Günü gibi özel dönemler, e-ticaret işletmeleri için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu yıl görülen yüzde 36,6'lık büyüme, doğru stratejiler uygulandığında tüketicinin hızlı şekilde harekete geçtiğini ve markalara olan ilgisini artırdığını gösteriyor."

Ticimax Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Turan ise bu dönemde e-ticarette en çok öne çıkan kategorilerin erkek giyim ürünleri, kişisel bakım setleri, teknolojik aksesuarlar, outdoor ve hobi ürünleri olduğunu belirtti.

Bu yıl da fonksiyonel hediyeler, kişiye özel tasarımlar ve paketlenmiş hediye setlerinin ön planda olmasını beklediklerine değinen Turan, sepet ortalamalarının artış göstereceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Babalar Günü, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babalar Günü e-Ticaretinde Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:12:07. #7.13#
SON DAKİKA: Babalar Günü e-Ticaretinde Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.