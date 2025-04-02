Bağımsızlık için ekonomik güç vurgusu

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın tam bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabileceğini ifade etti.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan firmaların, ülkenin ekonomik gücünü temsil ettiğini anlatarak, "Milletimizin refahına katkıda bulunmaktadır. Bu bilinçle, üretim ve istihdamı riske atacak her türlü eylem ve boykottan kaçınmalı, işletmelerimizi siyasi tartışmaların dışında tutmalıyız. Ekonomimizin lokomotifi olan firmalarımızın yanında olmak, onların büyümesini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ülkemizin ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir kılacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ERZURUM