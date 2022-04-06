Bağlar Belediyesi KDV denetimlerine devam ediyor - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi KDV denetimlerine devam ediyor

06.04.2022 14:14
Bağlar Belediyesi KDV denetimlerine devam ediyor

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek için ilçenin her tarafında denetim seferberliği başlattı.

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını tespit etmek için ilçenin her tarafında denetim seferberliği başlattı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla KDV denetimlerini yoğunlaştırdığını bildirdi. Zabıta ekipleri, ilçedeki market ve işyerlerinde etiket incelemesi yaparak uyarılarda bulunuyor. İndirimi uygulamayanların tespit edilip tutanakla Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirildiği belirtildi. Ekipler, vatandaşların alışverişlerinde KDV indiriminin fiyatlara yansıması konusunda dikkat etmelerini, aksi takdirde şikayette bulunmaları gerektiği uyarısında bulunduğu ifade edildi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi KDV denetimlerine devam ediyor
Bağlar Belediyesi KDV denetimlerine devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağlar Belediyesi KDV denetimlerine devam ediyor - Son Dakika


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