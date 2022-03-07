Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret - Son Dakika
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Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret

07.03.2022 14:09
Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölge ihracatını her sektörde daha da geliştirmek ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölge ihracatını her sektörde daha da geliştirmek ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde etkinliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BAİB'ten yapılan açıklamaya göre, yapı sektörüne yönelik Özbekistan'a, gıda sektörüne yönelikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticareti ziyaret düzenlendi. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde yurt dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren Batı Akdeniz Yapı Kümesi, 32 Özbek firması ile 39 görüşme gerçekleştirdi.

Heyette yer alan BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin, Özbekistan'ın proje bazlı bir ülke olduğunu ve Türk firmalar için potansiyel barındırdığını belirtti.

Ziyarette ciddi iş görüşmeleri gerçekleştirildiğini aktaran Tekin, "Gerçekleştirilen 39 iş görüşmesinin 16'sı olumlu sonuçlandı. Batı Akdenizli firmalarımızla Özbekistan'da faaliyet yürüten Türk firmaları arasında ciddi görüşmeler oldu. BAİB olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetin bölgemiz adına ticarete dönüşeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Akdeniz Gıda Kümesi çerçevesinde yaş meyve sebze, süt ve süt ürünleri ve reçel sektörlerinde faaliyet yürüten ihracatçılar da Dubai'de yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Doğan ve Cahit Özer de gıda kümesi heyetine eşlik etti.

Birleşik Arap Emirlikleri heyetinde 16 firma bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Süpermarket zincirleri ile gıda distribütörlerinden oluşan 30'un üzerinde firma ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin sonucunda iş bağlantıları olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret
Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret
Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret
Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalyalı ihracatçılardan Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticari ziyaret - Son Dakika


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