BAKA'dan Turizm Destek Programına Bütçe Artışı

Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı" kapsamındaki program bütçesini artırdı. Başlangıçta 50 milyon TL olarak açıklanan program bütçesi yoğun ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda 80 milyon TL'ye çıkarıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), "Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesi Destek Programı" kapsamındaki program bütçesini artırdı. Başlangıçta 50 milyon TL olarak açıklanan program bütçesi yoğun ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda 80 milyon TL'ye çıkarıldı. Faizsiz kredi desteği sunan program, turizm sektörünün daha geniş bir yelpazeye yayılmasını, çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasını ve bölgedeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Hem mevcut turistik tesislerin modernize edilmesi hem de yeni ve yenilikçi turizm faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Programın amacı kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerini bölge geneline yaymak, turizm ürünleri çeşitliliğini artırmak ve mevcut turizm faaliyetlerinin yeşil dönüşüm entegrasyonunu sağlamak olarak açıklandı.

Programın detayları

Son başvuru tarihi 20 Ocak 2025 Pazartesi mesai bitimi olan programın detayları şu şekilde açıklandı:

"Yapılan düzenlemeyle program bütçesi 50 milyon TL'den 80 milyon TL'ye çıkarıldı. Desteklenecek projeler için asgari destek tutarı 500 bin TL, azami destek tutarı ise 7 milyon TL olarak açıklandı. Böylelikle, turizm alanındaki farklı çalışmaların ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.Program, bölge potansiyelini artıracak ve yenilikçi turizm modellerini destekleyecek projeleri teşviki hedefliyor. Program öncelikleri arasında turizm alanında ekonomik değer katacak çalışmalar bunun yanı sıra, spor turizmine yönelik altyapı ve üstyapı düzenlemeleri ile açık alan sporlarının geliştirilmesi yer almakta.Ayrıca ekoturizm faaliyetleri bölgede turizmin çeşitlenmesini sağlamak amacıyla özel bir yer tutuyor. Yeni ekoturizm yatırımlarının teşviki ve mevcut tesislerin niteliğinin artırılması bu program kapsamındaki önceliklerden bir diğeri. Son olarak turistik tesislerde çevre dostu altyapı ve üstyapı yatırımlarını yaygınlaştıracak yeşil dönüşüm projelerine de destek verilebilecek"

Başvuru süreci

Programa, kar amacı güden işletmelerin başvurabileceği belirtilirken başvuruların, programın önceliklerine uygunluk açısından değerlendirileceği proroje başvurularının, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak yapılacağı kaydedildi.

Potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru rehberi ve detaylı bilgilere www.baka.gov.tr üzerinden ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı. - ANTALYA