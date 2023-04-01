Bakan Bilgin, cevabı merak konusu olan "EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusunu yanıtladı: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin, cevabı merak konusu olan "EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusunu yanıtladı: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak

01.04.2023 12:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Maaş hangi gün bağlanırsa ilk maaşın o ay içinde alınacağını ifade eden Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ülke TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, programda " EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?", "Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?", "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" gibi sorulara yanıt verdi.

"MARTTA BAŞVURAN NİSANDA MAAŞINI ALACAK"

EYT'liler hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak." dedi.

"MAYIS AYINDA TAMAMININ MAAŞLARINI ÖDEYECEĞİZ"

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz."

"ŞEHİT, GAZİ, DUL VE YETİMLERİN MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARDIK"

Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdiklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ KORUYACAK DÜZENLEMEYİ TEMMUZDA YAPARIZ"

Asgari ücrete ara zam konusunda da değerlendirmede bulunan Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi temmuzda yaparız." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin'den 'EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?' sorusuna yanıt: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak Bakan Bilgin'den 'EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?' sorusuna yanıt: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak Sgk Çalışanları Ankara'da İş Bırakma Eylemi Yaptı: 'Ücret Tutarı da Fazla Çalışma Süresi de İnsan Onuruna Yaraşır Bir Düzenleme Değildir. Sgk Çalışanları Ankara'da İş Bırakma Eylemi Yaptı: 'Ücret Tutarı da Fazla Çalışma Süresi de İnsan Onuruna Yaraşır Bir Düzenleme Değildir.

Vedat Bilgin, EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, cevabı merak konusu olan 'EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?' sorusunu yanıtladı: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fenomen Dilan Polat'ın çöp kovasına 29 bin TL vermesi gündem oldu
11:46 Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu
11:50 Acun Ilıcalı izin verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine imza atmanın eşiğinde
11:43 Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm
11:41 İstanbul'da yok artık dedirten olay! Sabahın köründe otomobilinden art arda kurşun sıktı
11:26 Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın
11:20 Mbappe, Real Madrid'in üst düzey yöneticisine haber yolladı: 2024'te beni alın
11:08 Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük
11:07 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden bastonla geziyor? Rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı
11:02 Sosyal medyanın gündemine oturdu! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 12:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin, cevabı merak konusu olan "EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusunu yanıtladı: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement