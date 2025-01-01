Bakan Kacır 2025'ten Umutlu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Kacır 2025'ten Umutlu

Bakan Kacır 2025\'ten Umutlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2025'in barış ve huzur getirmesini diledi, gençlerle buluştu.

01.01.2025 01:46
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025'in ülkemize, milletimize hayırlar, insanlığa huzur getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. 2025, insanlığın acılarını, gözyaşlarını geride bıraktığı, mazlumların, masumların, mahzunların yüzünün güldüğü bir yıl olsun." dedi.

Kacır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Fatih Belediyesi Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek, yeni yılı onlarla karşıladı.

Gençlerle yaptığı sohbette 2024'ün insanlık için acılar ve haksızlıklarla dolu bir yıl olduğunu anımsatan Kacır, 2025'in insanlığa adalet ve merhamet getirmesi temennisinde bulundu.

Gençlerin üç aylarını ve perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili'ni de kutlayan Kacır, gençlere hedeflerine ulaşmaları için yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

Alper Gezeravcı'nın öğrencilere uzay deneyimini, o aşamaya gelene dek yaşadığı tecrübeleri anlattığı etkinlikte Bakan Kacır, Turan ve Gezeravcı katılımcı gençlerin sorularını da yanıtladı.

"Türkiye güçlü bir ülke, devletimiz güçlü, milletimiz kuvvetli, geleceğimiz aydınlık olacak"

Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kacır, 2025'e, olmaktan en mutlu olduğu yerde, kütüphanede, gençlerle girmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"2025'in ülkemize, milletimize hayırlar, insanlığa huzur getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. 2025, insanlığın acılarını, gözyaşlarını geride bıraktığı, mazlumların, masumların, mahzunların yüzünün güldüğü bir yıl olsun. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu hedef doğrultusunda gayret göstermeye, çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin refahı, istiklali, istikbali için durmadan, duraksamadan koşmayı sürdüreceğiz. Gençlerimize güveniyoruz, gençlerimizin gelecekte çok daha büyük işler başaracağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin geleceği aydınlık. Türkiye güçlü bir ülke, devletimiz güçlü, milletimiz kuvvetli, geleceğimiz aydınlık olacak."

Bakan Kacır, Fatih Belediye Başkanı Turan'a gençlere kazandırdığı kütüphane ve çalışma alanları için ayrıca teşekkür etti. Etkinlikte gençlere pizza ve baklava ikram edildi.

Konuşmasının ardından Kacır, gençlerle özçekim de yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır 2025'ten Umutlu - Son Dakika

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