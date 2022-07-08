Bakan Kirişci: Tarımsal Destek Ödemeleri'ni hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Tarımsal Destek Ödemeleri'ni hesaplara aktarıyoruz

08.07.2022 11:02
Bakan Kirişci: Tarımsal Destek Ödemeleri'ni hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181 milyon 196 bin 661 TL'lik Tarımsal Destek Ödemeleri'nin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181 milyon 196 bin 661 TL'lik Tarımsal Destek Ödemeleri'nin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "181 milyon 196 bin 661 TL'lik Tarımsal Destek Ödemeleri'ni, bugün saat 13.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Kirişci'nin açıkladığı ödeme kalemleri ve miktarları şöyle:

"İyi Tarım Uygulamaları Desteği 70 milyon 762 bin 258 TL, Organik Tarım Desteği 53 milyon 42 bin 441 TL, Kırsal Kalkınma Desteği 37 milyon 589 bin 363 TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 8 milyon 205 bin 99 TL, Ar-Ge Proje Desteği 6 milyon 769 bin 694 TL, Uzman Eller Proje Desteği 4 milyon 827 bin 806 TL."


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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Tarımsal Destek Ödemeleri'ni hesaplara aktarıyoruz - Son Dakika

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