Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü

03.06.2022 16:30
Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmenin detaylarını paylaşan Bakan Nebati, şunları belirtti:

"Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ticaretten tarıma, savunma sanayinden sağlık ve turizme kadar geniş bir yelpazede ilerlettiğimiz ikili ilişkilerimizi güçlendirmenin önemine değinerek, finans ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere iki ülke arasındaki yatırım fırsatları ve iş birliği potansiyelini görüştük."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Nebati, BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Hussaini ile görüştü - Son Dakika
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