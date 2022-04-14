Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

14.04.2022 00:58
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'un dünkü rekor kapanışıyla ilgili tweet attı. Bakan Nebati paylaşımında, "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, Maliye Bakanı, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:08:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement