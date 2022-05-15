Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür - Son Dakika
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Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür

15.05.2022 21:20
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) teşekkür etti.

Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız. #BirliktenBerekete Kazanan Türkiye" ifadelerini kullandı.

Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında, hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.

Bakan Nebati, yarın da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşecek.

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Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek Bakan Nebati, yarın konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek

Sivil Toplum Kuruluşları, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den enflasyonla mücadeleye desteklerinden dolayı STK'lere teşekkür - Son Dakika


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