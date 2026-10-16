Bakan Şimşek duyurdu! Yatırım fonlarında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarına ilişkin son düzenlemeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek, fonlarla ilgili yeni adımların yanı sıra sermaye piyasası suçlarına yönelik yasal düzenlemenin takvimini de açıkladı.

“NİHAİ PAY SAHİPLİĞİ DAHA ŞEFFAF HALE GELDİ”

Bakan Şimşek, 16 Ekim’de X hesabından yaptığı paylaşımda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve “nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini” ifade etti. Düzenlemelerde uluslararası endeks sağlayıcılarının değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirten Şimşek, bunları “sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemeler” olarak nitelendirdi.

FON REHBERİYLE GELEN DÜZENLEMELER

Şimşek’in paylaşımına göre, ağustos sonunda açıklanarak yürürlüğe giren Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklaması zorunlu hale geldi. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması ya da altına düşülmesi durumunda duyuru yapılması kuralı getirildi. Rehberle ayrıca fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu tutuldu.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARINA YÖNELİK YASA 2027'DE

Fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlandığını açıklayan Şimşek, “Sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANACAKTIR”

Sorunlu fonlara ilişkin sürece de değinen Şimşek, “Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

“İLAVE ADIMLAR GECİKMEDEN ATILACAKTIR”

Düzenlemelerin sonuçlarının izleneceğini belirten Şimşek, “tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır” dedi. Şimşek, “Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır” diye konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemeler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu.

Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır.

Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz.

Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır."