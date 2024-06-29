Bakan Şimşek, Singapur\'da temaslarda bulundu

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısına katılmak için bulunduğu Singapur'da temaslarda bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur'da verimli temaslarda bulunduk. Kurumsal yatırımcılar ve reel sektör temsilcilerine istikrar ve reform programımızın olumlu sonuçlarını sunduk. Devlet Başkanı kıymetli dostum Sayın Tharman Shanmugaratnam, Başbakan ve Maliye Bakanı Sayın Lawrence Wong ile dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji ve start-up'ların desteklenmesi alanları başta olmak üzere potansiyel iş birliği alanlarımızda verimli görüşmeler yaptık. Mali Eylem Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelemizde gelecek dönem vizyonumuzu anlattık" ifadelerini kullandı.