Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini

Bakan Şimşek\'ten yeni enflasyon tahmini

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti. Şimşek, Brent petrolün 65 doların altında kalması durumunda yıl sonu enflasyonunun hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olabileceğini ifade etti.

10.04.2025 14:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti.

Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından gazetecilerin, Trump'ın açıklamaları sonrası Brent petroldeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Sorular üzerine "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur." ifadesini kullanan Şimşek, "Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • fmpsd69v55:
    akar yakıt üzerindeki etkileri ne olacak peki öyle 1-2 tl değil 10 tl indirim bekliyoruz sayın bakan 18 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    tabi canım petrol inince pompaya yansımıyor, aradaki fark cepte kalıyor 9 2 Yanıtla
  • rs202020:
    Artık Enflasyon Nisan ayında 0.09 çıkar... 8 1 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Hayatımız bu vebunun gibilerin tahminlerinden ibaret. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah. 6 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    nasıl olsa siz belirliyprsunuz. malum zam zamanı geliyor. sar geri doğru. ekmek ucuzlarımı yumurta et süt ucuzlarsa haklısınız. ama yılda bir alınan tırnak makası cımbız tabiki ucuzlar. bakın bakalım yumurta geçen ay ne işi şimdi ne fiyatta. TÜİK sizsiniz. kolay gelsin sayın bakanım. bakın bakalım. 5 1 Yanıtla
  • Fatih Dağcı:
    Yani bizim hiçbir ekonomi programımız yok. Brent petrole göre şekillenecek ekonomimiz demek. Sen ne işe yarıyor ozaman.inan sıradan bir vatandaşı koysalar senin yerine çok bisey degismezdi 3 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cikti yine.. 3 0 Yanıtla
  • n5685244:
    he he hep aynı senaryo 1 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    milleti algı ile yönetmeye çalışıyorlar bunlara inanan aksığırlar çok 1 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Sen dayisal oyna onu tutturma şansın daha fazla ekonomistmis 0 0 Yanıtla
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