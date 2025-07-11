Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son zamanlarda artan vergi tahsilatı için denetimlere ilişkin bir grafik paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden son zamanlarda artan vergi tahsilatına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, paylaştığı grafik ile denetimlerde daha çok "büyük ölçekli" mükelleflere odaklanıldığı mesajını verdi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek'ten Vergi Tahsilat Grafiği - Son Dakika
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