Baklavada Kutu Darası Uygulaması - Son Dakika
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Ekonomi

Baklavada Kutu Darası Uygulaması

Baklavada Kutu Darası Uygulaması

Hataylı baklava firması, kutu darası alarak müşteri memnuniyetini artırdı. 21 şubesi var.

11.03.2025 09:47
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Hatay merkezli baklava firması, 21 şubesine astığı pankartlarla kutu darası alınarak baklava satışı yapmaya başladı. Bir kilogramlık baklava kutusunun ortalama 100 gram geldiği baklava satışında kutu darası alınması müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hatay ve Adana'da 21 şubesi bulunan bir firma, baklavacılar ve müşterileri arasında sıkça tartışma konusu olan baklava kutusu darası alma tartışmasına son noktayı koydu. Firma, şubelerine 'Bu işletmede kutu darası alınmaktadır' yazan pankartları astı. Bir kilogramlık baklava kutusunun 100 gram geldiği baklava satışında firma, aldığı kararla takdir topladı. Müşteriler, kutu darası alan firmanın diğer firmalar tarafından örnek alınması gerektiğini söylediler.

"Kutu darası alıyoruz biz, müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyorlar ve kutunun ağırlığına para ödememelerini sağlıyoruz"

Firma yetkilisi Mehmet Gülen, müşterilerden gelen talep üzerine böyle bir karar aldıklarını ifade ederek "Adana ve Hatay'da 21 tane şubesi olan firmayız. Baklava ve dondurma satışı yapan bir firmayız. Ürünlerimizin tamamı kendi üretimimiz. Güzelburç Mahallesi'nde bulunan üretim hanemizden Adan ve Hatay'ın tamamına ürünlerimizi gönderiyoruz. Kutu darası alıyoruz biz, müşterilerimiz sadece aldıkları ürünün parasını ödüyorlar ve kutunun ağırlığına para ödememelerini sağlıyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler üzerine böyle bir karar aldık" dedi.

"Bin TL'lik bir kilogram baklava alan müşterimiz ortalama 100 TL kutu parası ödemek durumunda kalıyordu"

Kilogram fiyatı bin TL baklavanın satış esnasında 100 gram ağırlığındaki kutuyla birlikte satıldığında kutuya 100 TL ödendiğini ifade eden Gülen, "Biz şirket olarak bu durumdan memnunuz ve müşterilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Bir kiloluk baklava kutusunun ağırlığı ortalama 100 gram geliyor. Bin TL'lik bir kilogram baklava alan müşterimiz ortalama 100 TL kutu parası ödemek durumunda kalıyordu. Firma olarak başlattığımız uygulamayla kutu darası alarak müşterimiz sadece aldığı baklavanın parasını ödüyor. Vatandaşların tepkileri olumlu. Allah razı olsun diyenler var, teşekkür edenler var. Yapmış olduğumuz uygulamanın doğru olduğunu söyleyenler var. İnsanların hakkaniyetli bir şekilde baklava aldığını görmek bizleri de memnun ediyor. İşletmemiz bu şekilde büyüyor ve bizde memnun kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatı yüksek baklavalarda kutunun darasının alınmaması yüksek külfet ortaya çıkarıyor"

Kutu darası almaya başlayan firmanın büyük bir yanlışa son verdiğini ifade ederek Aydın Gezer, "Burada esnafım ben. Baklava satışlarında kutuların gramajlarının düşürülmesi, dara alınması çok güzel bir uygulama. Fiyat yüksek baklavalarda insanlar mağdur oluyor. Burada arkadaşlarımız çok güzel bir uygulama başlattı, tebrik ediyoruz. Fiyatı yüksek baklavalarda kutunun darasının alınmaması yüksek külfet ortaya çıkarıyor. Firmayı tebrik ediyorum, bütün firmalar bu arkadaşları örnek almasını istiyorum. Kimse kul hakkı yemesin" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baklavada Kutu Darası Uygulaması - Son Dakika

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