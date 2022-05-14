Balıkçılar, tezgâhlarını süslemek için mücadele ediyor - Son Dakika
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Balıkçılar, tezgâhlarını süslemek için mücadele ediyor

14.05.2022 00:57
Balıkçılar, tezgâhlarını süslemek için mücadele ediyor

Denizlerde av yasağının başlamasıyla balık tezgahları, dip avı yapan balıkçılar süslüyor.

Denizlerde av yasağının başlamasıyla balık tezgahları, dip avı yapan balıkçılar süslüyor. Balıkçılar ise her sabah açılan ihalelerde kıyasıya mücadele ediyor.

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından tutulan balıklar, Sinop'ta Abalı Su Ürünleri Kooperatifine getiriliyor. Tezgahlar için bu balıklar, her sabah ihaleye çıkıyor. Balıkçılar ise tezgahlarını süslemek için açık ihale usulü kıyasıya mücadele ediyor.

"Balık olduğu sürece her gün ihale yapıyoruz"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer, av sezonunun kapanmasıyla balık tezgahlarının dip balıklarıyla canlanmaya çalıştığını söyledi. Tuncer, "Tabii, avlanma sezonu kapandı ama kıyı balıkçılarımızın avlanabileceği balıklar var. Onlar dip avı diye tabir ettiğimiz avlarla barbun, mezgit, istavrit ve hamsi tutuyorlar. Tutulan balıkları kooperatif binasına getiriyorlar, biz de sabahları 9-10 arası ihale yapıyoruz. Balık olduğu sürece her gün ihale yapıyoruz" dedi.

Az miktarda avlanan balıkların pahalı olduğunu dile getiren Tuncer, "Fiyatlar bazı balıklar için normal, bazı balıklar için normal vatandaşın alabileceği düzeyde değil, az olduğu için fiyatlı oluyor. Çarpan biraz daha havalar ısındıkça çoğalacak, şu anda az. Şu anda çıkacak balık barbun balığı. Bugün fiyatı 85 TL'ye gitti, 100 TL'ye tezgahta satılıyor" diye konuştu.

Sinop'ta güncel balık fiyatları ise şu şekilde; Hamsi 60TL, mezgit 50 TL, barbun 100 TL, iskorpit 150 TL, istavrit 45 TL. - SİNOP

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Türk Lirası, Kooperatif, Sinop, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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