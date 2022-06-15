Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu

15.06.2022 16:14
Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu

Balıkesir'de 1 Mart 2022 tarihinden bu yana 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi.

Balıkesir'de 1 Mart 2022 tarihinden bu yana 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200'e indirilirken, fiyatı da 4 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan FIRINTAŞ'ta 300 gramlık ekmek 4 liradan satılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu
Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu
Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de ekmek 4 lira oldu - Son Dakika
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