Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı

14.05.2022 09:31
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı

Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı.

Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı. Binlerce süne düşmanı doğa dostu faydalı böcek hububat alanlarına bırakıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Büyükpınar kırsal mahallesinde doğa dostu faydalı böceklerin süneye karşı olan biyolojik savaşı başladı. Hububat danelerinin özsuyunu emerek verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen süne ile biyolojik mücadele anlamında Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buğday tarlalarına parazitoit yani faydalı böcek salınarak biyolojik mücadele başlatıldı. Bitki sağlığı uygulama programı dahilinde buğdayın ana zararlısı süne ile mücadele edebilmek için tarım personeli sahada yoğun mesai harcıyor. İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görevli 18 ekip, 90 teknik personel ve 1 kontrol ekibi il genelinde survey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakmak suretiyle sünenin çoğalmasını engelleyen faydalı böcekler, zirai mücadelenin doğa dostu biyolojik yöntemlerle yapılmasında aktif rol alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, yürütülen mücadele faaliyetlerini yerinde inceleyerek, Büyükpınar Mahallesi'nde buğday ekili alanlara süne düşmanı faydalı böcek trissolcus bıraktı. Tarımsal üretim ile gıda sektöründe stratejik öneme sahip buğdayda verim ve kaliteyi belirleyen süne ile etkin mücadelenin önemini vurgulayan İl Müdürü Alkan, üreticileri il ve ilçe müdürlüğü tarafından yapılan duyuruları dikkate alarak zamanında etkin zirai mücadele yapmaları konusunda uyardı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili Erol Ziyadoğlu, Karesi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Resul Bütün, il ve ilçe müdürlüğünde görevli teknik personellerin de hazır bulunduğu çalışmalarda Müdür Alkan, süne ile mücadelede yeni dönemde biyolojik mücadele yöntemlerinin daha etkin kullanılması için yürütülen proje faaliyetlerine hız verildiğini ifade ederek, bugün bırakılan faydalı böceklerin biyolojik mücadelede büyük önem taşıdığını dile getirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı
Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı

YORUMLAR
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Balıkesir, Buğday, Karesi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de hububatta biyolojik süne mücadelesi başladı - Son Dakika


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