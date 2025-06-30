Balıkesir'in Mayıs İhracatı 154 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Balıkesir'in Mayıs İhracatı 154 Milyon Dolar

30.06.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir, Mayıs 2025'te 154 milyon dolar ihracat ve 49 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

Balıkesir'de mayıs ayında 154 milyon 342 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Balıkesir'de ise mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat 154 milyon 342 bin dolar, ithalat ise 49 milyon 737 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 3,4, ithalat yüzde 5,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'in Mayıs İhracatı 154 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
11:38
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-koca dehşeti yaşadı
11:24
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir’deki yangınların enerjisi düştü
Bakan Yumaklı: Manisa ve İzmir'deki yangınların enerjisi düştü
20:40
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
20:31
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
19:57
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 12:50:27. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'in Mayıs İhracatı 154 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.