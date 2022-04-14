Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı - Son Dakika
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Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı

14.04.2022 12:56
Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı

Son zamanlarda sebze fiyatlarında yaşanan aşırı artış, balkonda sebze yetiştiriciliğine olan talebi yükseltti.

Son zamanlarda sebze fiyatlarında yaşanan aşırı artış, balkonda sebze yetiştiriciliğine olan talebi yükseltti. Vatandaşlar sebze fidelerinin tanesini 2,5 TL'den alıp balkon ve bahçelerine dikiyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve özellikle ilk 2 yıl yaşama koşullarını derinden etkileyen korona virüsü, insanların daha çok evde zaman geçirmesine neden oldu. Bazı kişiler evdeki zamanını teknolojik aletlerle oyalanarak geçirirken, bazı kişiler ise evlerinin bahçesinde ya da balkonlarında sebze yetiştirerek zamanını değerlendirdi. Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası küresel ölçekte artan gıda fiyatlarının ardından evde fide yetiştirenlerin sayısı da oldukça arttı.

"İnsanlar balkonlarında bile sebze üretmek istiyor"

Vatandaşların artık evde ya da balkonlarında da sebze yetiştirdiğinin altını çizen zirai ilaç ve ürün satıcısı Mahmut Altuniçi, "Şu anda Samsun'da bahar sebzelerinin hepsinin fidesi ve tohumu satılıyor. Nisan ayından itibaren tüm sebzeler yetiştirilmek için satın alınabilir. Vatandaşlar genelde domates, salatalık ve biber çeşitlerinin fidelerine ilgi gösteriyor. Sadece bu yılki sebze fiyatları değil birkaç yıldır vatandaşlar sebze fideleri alıp yetiştirmeye ağırlık vermeye başladı. İnsanlar balkonlarında bile sebze üretmek istiyorlar. Pandemiyle birlikte az da olsa insanlar kendi evlerinde sebze üretmeye ağırlık verdi" dedi.

"Sebze fidesi 1,5 lira, tohumu ise 10-15 lira arasında değişiyor"

Fide ve tohum fiyatlarından da bahseden Altuniçi, "Tohum olarak yeşillik grupları da tohumun içine giriyor. Maydanoz, tere, dereotu ve marul gibi sebzelerin tohumları da oldukça rağbet görüyor. Fidenin tanesini 2,5 liraya satıyoruz. Bu fideler seralarda hazırlanıp, tüplü bir şekilde bize geliyor ve bizler de satışa hazır hale getiriyoruz. Tohumların fiyatı da yeşillik gruplarında 10 lira. Domates, biber çeşitlerinde ise 15 liradan satılıyor. İşlerimiz bu mevsimlerde açılmaya başlıyor. Havaların ısınması ile birlikte bizim satışlarımız daha da hızlanacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı
Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı
Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı
Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı
Balkonda bile yetişen sebze fidelerine ilgi arttı

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Türk Lirası, Ukrayna, Samsun, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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