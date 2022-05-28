Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik - Son Dakika
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Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik

28.05.2022 16:08
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik

Bankacılık Kanunu ile bazı kanun ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören kanun yürürlüğe girdi.

Bankacılık Kanunu ile bazı kanun ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören kanun yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan ve bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, TMSF tarafından sigorta edilecek.

Bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılacak.

22 maddeden oluşan kanunun 1. maddesi 3 ay sonra yürürlüğe girecek, diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Bankacılık Kanunu Resmi Gazete'de Yayınlandı Bankacılık Kanunu Resmi Gazete'de Yayınlandı Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik - Son Dakika


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