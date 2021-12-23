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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

23.12.2021 15:26
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 418,3 milyar lira artarak 5 trilyon 998,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 418,3 milyar lira artarak 5 trilyon 998,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Aralık ile biten haftada 418 milyar 258 milyon 805 bin lira artarak 5 trilyon 998 milyar 683 milyon 687 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,14 azalışla 1 trilyon 874 milyar 118 milyon 4 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 13,42 yükselişle 3 trilyon 904 milyar 476 milyon 687 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 264 milyar 458 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 791 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Aralık itibarıyla 5 milyar 432 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,48 artarak 728 milyar 606 milyon 963 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 6,10 artışla 687 milyar 518 milyon 527 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,55 yükselişle 288 milyar 203 milyon 874 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 270 milyar 340 milyon 222 bin lirası konut, 8 milyar 738 milyon 819 bin lirası taşıt ve 449 milyar 527 milyon 922 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Aralık ile biten haftada 368 milyar 431 milyon 612 bin lira artarak 5 trilyon 127 milyar 476 milyon 838 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,65 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Banka, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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