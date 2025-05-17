Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek

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HAVELSAN, öncü insansız otonom kara aracı BARKAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından seri üretim kararının alındığını açıkladı. BARKAN, sahadaki operasyonel kabiliyetlerini artırarak, geliştirilmiş yazılım ve simülasyon teknolojileri ile donatıldı.

17.05.2025 10:34  Güncelleme: 12:13
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HAVELSAN'ın 2023'te envantere giren orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) kararıyla seri üretimi yapılacak. HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, BARKAN'ın 2023'ten itibaren sahadaki kullanımlarıyla ortaya çıkan geri bildirimler sonucunda harekat kabiliyeti artırıldı.
Birçok faydalı yük entegrasyonu yapılan BARKAN, gerçek operasyon bölgelerinde de tüm faaliyetlerde başarılı sonuçlar elde etti.

SSB tarafından BARKAN'a ilişkin seri üretim kararı alındı. Bu kararın HAVELSAN'a bildirilmesinin ardından, mühendislik yeteneklerini artırmak amacıyla proje ekibinin büyütülmesi kararlaştırıldı. HAVELSAN, seri üretim talebine hızlı cevap verebilmek için ekosistemine yeni ve yetkin altyüklenici firmaları da dahil etti. Platform geliştirme süreçlerini ekosistemindeki altyüklenici firmalarla yürüten HAVELSAN, en yetkin olduğu yazılım geliştirme süreçlerini de projedeki uzman mühendisleriyle gerçekleştiriyor.

HAVELSAN'ın BARKAN İnsansız Otonom Kara Aracının Seri Üretimi Başlıyor

Yazılım kabiliyetleri geliştirilen BARKAN'ın sahadaki operasyonel kabiliyetleri de her geçen gün artıyor. HAVELSAN, en önemli teknoloji alanlarından biri olan simülasyon teknolojilerini de BARKAN'ın geliştirme süreçlerinde kullanıyor. Sahadaki denemeler dışında simülasyon ortamındaki testler de BARKAN'ı sınıfının en güçlü ve donanımlı aracı haline getiriyor.

SÜRÜDEKİ DİĞER SİSTEMLERLE SON DERECE UYUMLU ÇALIŞABİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yılların yazılım ve otonomi tecrübesini BARKAN'a aktardıklarını bildirdi.

HAVELSAN'ın BARKAN İnsansız Otonom Kara Aracının Seri Üretimi Başlıyor

Daha ilk günden ellerindeki yetkinlik setinin BARKAN'ı çok iddialı hale getireceğini öngördüklerini belirten Nacar, şu ifadeleri kullandı: Bu sürece özellikle SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımız çok sahip çıkarak, BARKAN'ın gelişim sürecini destekledi. Paydaş firmalarımız da son derece uyumlu çalıştı. BARKAN, tek başına görev yaparken çok başarılı ancak sürü halinde görev yaparken de sürüdeki diğer insansız hava, kara sistemleriyle son derece uyumlu çalışacak şekilde geliştirildi. BARKAN'ın gelişimine sağlanan her katkı, aslında sürü kabiliyetine de sağlanmış demektir.

HAVELSAN Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz da BARKAN ile ilgili çalışmaların sadece insansız kara aracı geliştirme yaklaşımı olarak ele alınmadığını, ilk günden beri sürü kabiliyetini öne çıkardıklarını aktararak, "Bu yoğun, yorucu ve ülkemize hizmet etme aşkıyla dolu yolculuğun sonunda BARKAN'a duyulan güvenin seri üretim kararıyla taçlandırılmış olması, ekibimiz için büyük bir motivasyon oldu." ifadesini kullandı.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve ELD Direktörü Veysel Ataoğlu da BARKAN'ın geliştirme süreçlerinde en değerli unsurun, sahada güvenlik güçleriyle omuz omuza çalışmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Bu kapsamda ekip arkadaşlarıma, sahada birlikte çalıştığımız güvenlik güçlerimize, gelişime dair her süreci titizlikle takip eden SSB personeline ve altyüklenici firmalarımızın personeline teşekkür ederim. Bu başarı aynı zamanda onların başarısıdır.

HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor
Dengeleri değiştirecek silah Türkiye\'de üretilecek
Kaynak: AA

Teknoloji, Operasyon, Havelsan, Yazılım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek - Son Dakika

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