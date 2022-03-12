Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta afetten zarar gören balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak - Son Dakika
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Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta afetten zarar gören balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak

12.03.2022 09:09
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta afetten zarar gören balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan afetten zarar gören, 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahiplerine destekleme ödemesinde bulunulacak.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan afetten zarar gören, 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahiplerine destekleme ödemesinde bulunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararla, 11 Ağustos 2021'de Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrasında, buralarda geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların kayıplarının telafi edilebilmesi için, bir defaya mahsus verilecek desteğin usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, geçerli su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kayıtlı balıkçı gemilerinden 0-4,99 metre olanlara gemi başına 1000 lira, 5-7,99 metre olanlara 1250 lira, 8-9,99 metre olanlara 1350 lira, 10-11,99 metre olanlara da 1450 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Destekleme ödemeleri, tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankasına iletilmesiyle Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin Ziraat Bankasına, hizmetlerinden dolayı ödenen destekleme tutarının yüzde 0,2'si komisyon olarak ödenecek.

Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Sahte belgeyle idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmayacak.

Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak, hukuki ve cezai süreç başlatılacak.

Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler 5 yıl Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

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Kastamonu, Gazete, Sinop, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta afetten zarar gören balıkçılara destekleme ödemesi yapılacak - Son Dakika


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