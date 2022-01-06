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Başkan Akar gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Akar gündemi değerlendirdi

06.01.2022 13:25
Başkan Akar gündemi değerlendirdi

Ordu'nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı İrfan Akar, 2022 yılına girilmesiyle birlikte ekonomide yaşanılan beklentileri, Organize Sanayi Bölgesi(OSB), odaya kayıtlı üyelere kredi ve Ünye'nin il olma noktasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ordu'nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı İrfan Akar, 2022 yılına girilmesiyle birlikte ekonomide yaşanılan beklentileri, Organize Sanayi Bölgesi(OSB), odaya kayıtlı üyelere kredi ve Ünye'nin il olma noktasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ülke genelinde son zamanlarda ekonomide yaşanılan durumlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası dövizde meydana gelen düşüş nedeniyle bazı ürünlerdeki düşüşlerin olmadığını ifade eden başkan Akar, bu durumun piyasaya yansımadığını belirterek herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

"Dövizdeki düşüşler piyasaya yansımadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası dövizde yaşanılan düşüşlerin piyasaya yansımadığını ifade eden İrfan Akar, "Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulamasının başlamasının ardından dövizde ciddi bir düşüş yaşandı. Fakat bu düşüş piyasalara yansımadı. Bunun sebebi ise beklentilerin farklı olması, dövizin tekrar hareketlenmesi akabinde asgari ücretin yüzde 40'tan fazla yükselmesi ve aybaşında elektrik ve doğalgaza gelen yüklü zamlar yaşanmasının ardından piyasada düşüş beklentisinin gitmiş olması gerekir. Çünkü ciddi bir indirim sağlanmıyor hatta yeni zamlar geldi ve gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Esnafımızı ve sanayicimizi de bu zamlar ve asgari ücretin artışı ciddi şekilde etkiledi. Bu sebeple kimseye bir şey deme hakkımız kalmadı. Şu anda herhangi bir kredi desteğimiz bulunmamaktadır. Son olarak alınan Nefes Kredisinin son taksitleri ödendi veya ödenmek üzeredir. Fakat aldığımız bilgilere göre ikinci veya üçüncü ayda KGF Kredisi ve yatırıma yönelik krediler oluşacağı söyleniyor. Tabi bu konuda da faizler yükseliyor ve bu durumda nasıl kredi kullanılabilir bir muammadır" dedi.

"OSB'de 2 firmanın inşaatları devam ediyor"

OSB'de alt yapı ihalesinin yapılmasının ardında iki firmanın inşaat çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydeden başkan Akar, "OSB'de iki firmanın inşaatı devam etmektedir. Alt yapı ihalesi yapıldı ancak yüklenici firma projede eksiklik olduğunu iddia ettiğinden dolayı iş durmuş vaziyette ancak bir rapor oluşturuldu ve şu anda bakanlıktadır. Bakanlık raporu inceledikten sonra inşallah ilerleme kat edeceğiz" diye konuştu.

"Biz Ünye ve bölgemiz için çalışıyoruz"

TÜİK'e göre 25 ilçenin aday listesinde Ünye'nin olmasının ardından çalışmalara aralıksız devam edildiğini aktaran Akar, "TÜİK'in hazırladığı verilere göre il olma vasfı taşıyan 25 ilçe arasında Ünye'nin de olmasının ardından biz sivil toplum kuruluşları başkanları ile bir araya gelerek konu ile ilgili yola çıktık. Bütün STK'larla birlikte imza kampanyası ile başladık ve daha sonra Ünye'deki siyasi partilerle görüştük ve onların düşüncelerini aldık. Bizim derdimiz sadece bir ses olmaktır, kimseyle kavgamız yoktur. Hiçbir partinin değirmenine su taşımak gibi bir derdimiz yoktur. Biz Ünye ve bölgemiz için çalışıyoruz. Eğer Ünye için böyle bir gündem oluşmuş ise bizim de bunu takip etmemiz boynumuzun borcudur. Konu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlarımızla, derneklerimizle bir araya geleceğiz. Akkuş'ta, İkizce'de, Çaybaşı'nda toplantılar yapacağız. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde Ünyeli dernekler ile bir araya geleceğiz. En son da Ankara'daki siyasi büyüklerimizin kapısını çalıp toplumun taleplerini ileteceğiz. Yolumuzdan dönmedik ve kimseye kırgın değiliz. İnşallah 82'de muvaffak oluruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

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Hisarcık, Kredi, Ünye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akar gündemi değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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