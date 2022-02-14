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Başkan Aktepe: "Çiftçiler kredi kooperatiflerinden yapılandırma bekliyor" - Son Dakika

Başkan Aktepe: "Çiftçiler kredi kooperatiflerinden yapılandırma bekliyor"

14.02.2022 12:17
Başkan Aktepe: "Çiftçiler kredi kooperatiflerinden yapılandırma bekliyor"

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin yapılandırma beklediğini söyledi.

Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin yapılandırma beklediğini söyledi.

Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler hakkında açıklama yaptı. Başkan Aktepe, "Kooperatifler tarafından icra işlemleri başlatıldı. Çiftçilerimiz kredi kooperatifinden bir yapılandırma bekliyor. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi borçlarına yönelik beklentileri var. Bu beklentiler; icra işlemlerinin ve icradan satışların durdurulması, yapılandırma taksitlerine faiz uygulanmaması ve Kredi Kullandırma Komisyon Payının kaldırılması, yapılandırmada taksit seçeneğinde peşinat talep edilmemesi, yeni sezon üretimde kullanmak üzere gübre, mazot ve diğer girdilerin kredi borcuna bakılmaksızın ayni olarak verilmesidir" dedi.

"Çiftçinin kredi borcunda artan faiz yükü kaldırılacaktır"

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından kurumsal olarak alınan yapılandırma kararı bugünlerde kredi borcundan dolayı çok sıkıntı çeken çiftçilerimiz için önemli bir adım olmuştur. Kurumlar tarafından yapılan bu uygulamalarda faiz oranları yüksek olmakta, geçmiş yıllarda artan borç yeni yapılandırmada daha da artmaktadır. Bu nedenle daha önceki açıklamalarımızda da sık sık dile getirdiğimiz üzere, devlet destekli ve faizsiz uzun vadeli bir yapılandırmaya yönelik yayınlanacak cumhurbaşkanı kararı, biriken kredi borçları sorununu çözecek, çiftçinin kredi borcunda artan faiz yükü kaldırılacaktır." - SİVAS

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Ziraat Odası, Sivas, Gürün, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Aktepe: 'Çiftçiler kredi kooperatiflerinden yapılandırma bekliyor' - Son Dakika Ekonomi


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