Başkan Altunkaya'dan bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İslam aleminin bayramını kutladı.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya mesajında rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelendirilen 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride kaldığını belirterek, yeni bir Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Altunkaya, "Günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günler olan bayramlar, aynı zamanda sevgi, saygı, barış, kenetlenme ve dayanışma gibi insanı insan yapan asil değerleri yüceltmek için en güzel fırsattır" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramının birlik ve beraberliği güçlendirmesini dileyen Başkan Altunkaya, mesajında "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ve toplumsal barışa katkı sağlayan özel günlerdir. Bu nedenle bayramı anlamına uygun şekilde kutlamak önemlidir. Bayramda büyüklerimizi, yaşlıları ve hastaları ziyaret etmeli, onlara değer verdiğimizi göstermeli, küçükleri de sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, bayramın ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirmesini, dünya üzerindeki savaşların, zulümlerin ve akan göz yaşlarının sona ermesini Yüce Allah'tan temenni ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP