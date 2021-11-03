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Başkan Bilgin'den çiftçiye destek - Son Dakika

Başkan Bilgin'den çiftçiye destek

03.11.2021 10:51
Başkan Bilgin'den çiftçiye destek

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toplam arazi miktarı 10 dönümü geçmeyen dar gelirli çiftçiler için Saruhanlı Belediyesi tarafından zeytin kasası ve buğday tohumu dağıtılacak.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toplam arazi miktarı 10 dönümü geçmeyen dar gelirli çiftçiler için Saruhanlı Belediyesi tarafından zeytin kasası ve buğday tohumu dağıtılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede toplam arazi miktarı 10 dönümü geçmeyen dar gelirli çiftçilere zeytin kasası ve buğday tohumu dağıtacaklarını müjdeledi. Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin temel geçim kaynağı olan tarımı ve üreticiyi desteklemek için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini bildirdi. Bu kapsamda toplam arazi miktarı 10 dönümden fazla olmayan dar gelirli ihtiyaç sahibi çiftçilere buğday tohumu ve zeytin kasası desteğinde bulunacaklarını ifade eden Bilgin, "Saruhanlı ilçemizin ekonomisi tarıma dayanıyor. Bizlerde zaman zaman çiftçilerimizi desteklemek için çeşitli projeleri hayata geçirdik. Şimdi de yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Projemiz kapsamında çiftçilerimize zeytin hasadında kullanılan toplam bin adet plastik kasa ve 20 ton buğday tohumu dağıtacağız. Konuyu Ekim ayı meclis toplantımızda da görüşerek oy birliğiyle karara bağladık. Hayırlı olsun. Saruhanlı Belediyesi olarak çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Söz konusu yardımlardan faydalanmak isteyen üreticinin toplam arazi miktarının 10 dönümü geçmemesi ve arazisinin Saruhanlı ilçe sınırları içinde olması gerekiyor. Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak başvurularda ÇKS Belgesi ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak emlak kaydı ibraz edilecek. Tapusu üzerinde olup ÇSK belgesinde zeytinlik olanlara 10 adet zeytin kasası verilecek. - MANİSA

Başkan Bilgin'den çiftçiye destek
Başkan Bilgin'den çiftçiye destek
Başkan Bilgin'den çiftçiye destek

Saruhanlı Belediyesi, Saruhanlı, Manisa, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Bilgin'den çiftçiye destek - Son Dakika Ekonomi


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