Başkan Canevi güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Canevi güven tazeledi

16.05.2022 14:57
Başkan Canevi güven tazeledi

Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mevcut başkan Ayvaz Canevi ile birlikte Mesut Şeker'in de aday olduğu seçime, Bitlis ve ilçelerinden 93 delege katıldı. Oy verme işleminin bitmesinin ardından yapılan sayım sonucuna göre mevcut başkan Ayvaz Canevi 46 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Mesut Şeker ise 45 oy aldı. Ayrıca 1 oy boş ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrasında tebrikleri kabul eden Canevi, tüm delegelere teşekkür etti. - BİTLİS

Başkan Canevi güven tazeledi
Başkan Canevi güven tazeledi
Başkan Canevi güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, İstiklal Marşı, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Canevi güven tazeledi - Son Dakika


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