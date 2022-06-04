Başkan Çelik'e GES için yetki verildi

Şehzadeler Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 25 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, Şehzadeler Belediyesi'nin yapacağı Güneş Enerji Santrali için finansman desteği sağlanmasına yönelik sözleşme imzalanabilmesi için Başkan Çelik'e tam yetki verildi.

Şehzadeler Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan mecliste Başkan Çelik, belediyenin önceki ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Kentsel dönüşümde süreç devam ediyor

Belediyenin hayata geçirdiği, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin birinci etabıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Bildiğiniz üzere Manisa'mızın elli yıllık hayali olan, 5 mahallemizi kapsayan ve 365 dönümlük bir alanda hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projemizin birinci etabında yıkım çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 511 ev boşaltılarak, belediyemize teslim edildi ve bunlardan 400 tanesinin yıkımı tamamlandı. İnşallah bu ay sonu itibariyle alandaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız ihale çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah ihale süreci tamamlandıktan sonra 605 konut ve 54 dükkanın inşaatına başlamış olacağız." dedi.

Ayda 450 bin TL kazanç

Yapılan diğer çalışmalardan da bahseden Başkan Çelik, "Eski adliye lojmanları olarak bilinen Yarhasanlar Mahallesi'ndeki 1.453 metrekarelik alanda, hayata geçireceğimiz Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmaları takvimine uygun şekilde ilerliyor. Rabbim kazasız, belasız tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı nasip etsin. Sancaklıbozköy mahallemizde yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ projesinde de inşaat süreci devam ediyor. Yüklenici firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yıl sonuna doğru konutların tamamlanması planlanıyor. Akabinde de inşallah hak sahiplerine kat kuraları çekilerek konutların teslimini yapacağız. Yapımı devam eden bir diğer projemiz de 2. Anafartalar mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda 3 milyon 100 bin TL'lik bir bedelle hayata geçireceğimiz Skate Park projesi. Parkımızı eylül ayında tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şehzadeler Aşevi'nin de yapısal düzenlemeleri tamamlandı. İç donanımın kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi'nin restorasyonu için çalışmalar başladı. Çevre kazıları yapıldı. Sözleşmeye göre işin 30 Mart 2023'te tamamlanması planlanıyor. Tabi tarihi bir yapı söz konusu olduğu için çalışmalar sırasında ortaya yeni durumlar çıktığında yeniden kurul onayları gerekebilecek. Bu durumlarda da süreç değişebilir. Sarıalan, Sarıbeyler ve Gökbel Mahallelerimizdeki okullarımızın bahçesine, çok amaçlı kullanım alanları yapacağız. Projede ihale tarihi bekleniyor. Çavuşoğlu Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projemiz için de aynı şekilde ihale tarihi bekleniyor. Karayenice mahallemizdeki 425- 426 nolu parsellerde 27 bin metrekarelik bir alanda hayata geçireceğimiz hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi projemiz için kurum görüşleri tamamlandı. Proje aşamasına geçildi. Kıran çiftlik mevkiinde kuracağımız güneş enerji santralimizin yapım çalışmaları başladı. İşin haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. 1 megawatlık santralimizde üreteceğimiz enerji ile Şehzadeler belediyesi olarak ayda 450 bin TL kar edeceğiz. Mayıs ayı meclisimizde Doğu Kışla içerisindeki tescilli eski kışla binasının belediyemize tahsis edildiğini ve buraya restorasyon sonrasında çocuk kültür sanat merkezi açacağımızı müjdelemiştik. Bu projemizde de proje ve röleve çalışmalarımız başladı." diye konuştu.

Başkan Çelik daha sonra belediyenin sosyal kültürel hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ova yolu düzenleme çalışmalarından da söz eden Başkan Çelik, "Bilindiği gibi ova yollarımızda malzemeli ve malzemesiz düzenleme çalışmaları ile soğuk asfalt çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl ki çalışmalarda 27 kilometre ova yolunu daha düzenleyerek üreticilerimize daha rahat bir ulaşım imkanı sağladık. Çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor." dedi.

Şampiyonları kutladı

Spordaki başarılardan da bahseden Başkan Çelik şöyle devam etti: "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemile Aykoç kardeşimiz, 52 ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Dünya Kıckboks Kupasında Kıckboks K-1 Şampiyonu olarak, altın madalya ve şampiyonluk kupasını ülkemize ve Manisa'mıza kazandırdı. Cemile Aykoç kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün yönetici ve antrenörlerine de emekleri, katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum."

Başkan Çelik'in açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. 25 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, Şehzadeler Belediyesi'nin yapacağı Güneş Enerji Santrali için finansman desteği sağlanmasına yönelik sözleşme imzalanabilmesi için Başkan Çelik'e tam yetki verildi. Temmuz ayı meclis toplantısının ise 7 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA