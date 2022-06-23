Başkan Fadıloğlu, sebze ve meyve atıklarını ayrıştırdı - Son Dakika
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Başkan Fadıloğlu, sebze ve meyve atıklarını ayrıştırdı

23.06.2022 10:21
Başkan Fadıloğlu, sebze ve meyve atıklarını ayrıştırdı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Biyobozunur Atık Yönetim Projesi çerçevesinde semt pazarında sebze ve meyve atıklarını kaynağında ayrıştırdı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Biyobozunur Atık Yönetim Projesi çerçevesinde semt pazarında sebze ve meyve atıklarını kaynağında ayrıştırdı. Elde edilen kompost, toprak iyileştirici olarak çiftçilere dağıtılacak.

Bugüne kadar 'sıfır atık' sloganıyla tabiattaki canlı, cansız tüm varlıklarla uyum gözeten çok sayıda geri dönüşüm projesi uygulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, toprağın iyileştirilmesi hedefiyle başlatılan proje için semt pazarında sebze ve meyve atıklarını ayrıştırdı.

Değirmiçem Pazar Yeri'nde gündüz kurulan pazarın çöplerinden sebze ve meyve atıklarını akşam saatlerinde çevre gönüllüleriyle birlikte ayrıştıran Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği Kurucusu Ebru Baybara Demir de eşlik etti.

Belediye çalışanları ve çeşitli yaş ve meslek grubundan çevre gönüllüleriyle ayrıştırma işlemi yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, toplanan biyobozunur atıklardan elde edilen kompostun, doğal toprak iyileştirici olarak bölgedeki çiftçilere dağıtılacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi ile Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği iş birliğiyle 'Topraktan Geleni Toprağa Gönderiyoruz' sloganıyla uygulanan Biyobozunur Atık Yönetim Projesi sayesinde çok önemli kazanımlar elde ediliyor.

Projenin kazanımlarına işaret eden Başkan Fadıloğlu, kompostun; tarımsal sulamayı üçte bire düşürdüğünü, kimyasal gübre kullanımı beşte bire düşürdüğünü, yüzde 38 verim artışı sağladığını, erozyonu önlediğini, 4 yıl düzenli olarak toprakta uygulandığı zaman da düzenli mikroklimayı değiştirdiğini ve yağış düzeni sağladığını kaydetti.

Topraktan geldi, toprağa dönecek

Farkındalık etkinliğine katılan tüm çevre gönüllülerine teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Toprağımızı korumak için buradayız. Bundan sonra Gaziantep'te hiçbir atık, gereksiz yere telef edilmeyecek. Mutlaka yerini bulacak. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Bitkiler de topraktan geldi, toprağa dönecek. Topraklarımızın iyileştirilmesi için ben de varım. Tüm ekip arkadaşlarım ve Gaziantep olarak biz de varız" ifadelerini kullandı.

Herkesi, bu projede olmaya davet ediyoruz

Etkinlik bitiminde açıklamada bulunan Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği Kurucusu Ebru Baybara Demir, " Türkiye'nin her yerindeyiz, Şehitkamil'deyiz. Buraya da bu proje hayırlı olsun. Topraktan geleni toprağa gönderiyoruz. Topraklarımızı onarıyoruz. Hepimiz gönüllüyüz. Herkesi, bu projede olmaya davet ediyoruz" sözlerini kaydetti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Murat Özgüler, Şehitkamil, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Fadıloğlu, sebze ve meyve atıklarını ayrıştırdı - Son Dakika

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