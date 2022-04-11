Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi - Son Dakika
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Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi

11.04.2022 14:32
Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye ilçesindeki kırsal kalkınma projelerini yerinde inceleyen Başkan Gürün, Karaçulha Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ceviz ve badem fidanı dağıtımına katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye ilçesindeki kırsal kalkınma projelerini yerinde inceleyen Başkan Gürün, Karaçulha Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ceviz ve badem fidanı dağıtımına katıldı. Gürün, Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki koleksiyon bağı ve Karakeçililer Mahallesi'ndeki Sakız Ağacı Deneme Bahçesi'nin son durumları ile ilgili bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye'de hayata geçirdiği ve devam ettiği kırsal kalkınma projelerini yerinde inceledi. Başkan Gürün'e, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir eşlik etti.

Başkan Gürün, Fethiye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yüzde 50 hibeli ceviz ve badem fidanı dağıtımında bulunarak, Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki koleksiyon bağı ve Karakeçililer Mahallesi'nde kurduğu Sakız Deneme Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehirle üzüm bağları yeniden canlanıyor

Başkan Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzüm yetiştiriciliğini desteklemek ve yerel şarap markasının oluşturulması için Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesinde kurulan asma bahçesini ziyaret etti. Yeşilüzümlü koleksiyon bağı aşılama çalışmalarını ziyaret ederek üretim süreci ile ilgili bilgi alan Başkan Gürün, örnek bağ aşısı uygulama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir, Sakız Fidanı üretiyor

Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiler için alternatif bir ürün olarak Fethiye ilçesi Karakeçililer Mahallesi'nde kurduğu Sakız Deneme Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Sakız ağaçlarından havadan daldırma yöntemiyle üretilen sakız fidanlarının poşete alınmasının startını verdi. Sakız Deneme Bahçesi'nde hem bu konuda üretim yapmak isteyen üreticiler için eğitim alanı, hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı bulunuyor. Talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçilen Sakız Deneme Bahçesi'nde tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından 'Havadan Daldırma' yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. - MUĞLA

Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi
Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi
Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi
Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi

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Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Muğla, Gürün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Gürün, Fethiye'deki kırsal kalkınma projelerini inceledi - Son Dakika


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