Başkan Işık, "İş arayanlara beklentilerine göre iş seçme olanağı sunuyoruz"

Gürsu Belediyesi, bugüne kadar gerçekleştirdiği 41 istihdam buluşmasında, 3 bin vatandaşa iş imkanı sundu.

Gürsu Belediyesi'nin istihdam ve gençlik projeleri odaklarında hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, personel alımı yapacak firmaları buluşturarak, istihdam köprüsü oluşturuyor.

Kollektif Kariyer Merkezi'nin kuruluş amacının çok daha üstünde fayda sağladığını vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kollektif Kariyer Merkezimiz hedeflediğimiz hizmetlerin sınırlarını aşarak beklentilerimizin çok daha üstünde hizmetleri hayata geçirmemizi sağladı. Bunda, hedeflerimize odaklıözveriyle çalışan ekibimizin payı çok büyük. Firmaların ihtiyaç duyduğu personellerde aranan niteliklere göre iş arayan vatandaşlarımız başvuru yapmasını sağlayarak, iş ihtiyacı olan kişilerin de kendi beklentilerine uygun işlere başvuru yapmalarına olanak sunuyoruz. Bu bağlamda, her yönüyle işin özelliklerinin belirtildiği duyurularımızla organize ettiğimiz istihdam buluşmalarında, iş arayan hemşehrilerimizin kendilerinin beklentileri ve yeterliliklerine göre iş başvurularını yapmalarını sağlıyoruz. Tüm iş kollarında hizmet veren firmalarla kurduğumuz bağlantılarla tüm vatandaşın kendilerine uygun niteliklerde iş imkanları elde etmelerine olanak sunuyoruz. Gürsu sınırlarında başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıl sonuna kadar, Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığı ile 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda çalışma başlatarak, gençlerimizin yolun başında iş hayatlarına dair yönlerini belirlemelerinde de yollarına ışık oluyoruz. Staj Seni Çağırıyor Projemiz çerçevesinde, mesleki eğitim alan öğrencilere, okudukları meslek dallarında faaliyette bulunan iş yerlerinde staj yapma imkanı sunarak, iş hayatına hazırlanmaları ve sonrasında istihdamlarının sağlanması yolunda da önderlik ediyoruz "dedi.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen ve Gürsu dışından da başvuruların olduğu istihdam buluşmalarında, ilgili firma yetkilileri ve iş arayan vatandaşlar buluşturularak, başvuru ve mülakat işlemleri gerçekleştirilerek işe alımlar yapılmakta. - BURSA