Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor - Son Dakika
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Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor

14.05.2022 11:20
Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ihalesi yapılan 5 yıldızlı marka otelin inşasına yakında başlanacağını açıkladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ihalesi yapılan 5 yıldızlı marka otelin inşasına yakında başlanacağını açıkladı.

Belediye binasının arsasını satın alarak kazandırdığı alan üzerine kurulacak 5 yıldızlı Hilton Gardenn Inn Otelinin projesi için çok emek verdiklerini belirten Başkan Sarı, "Biz hayal ederiz, neticede o hayalimizin bir evrak üzerinde şekillenmesini ve ondan sonra da şekillenenin eğer uyum sağlıyorsa o şehre olmasını arz ederiz. Dedik ki bu şehir dünya şehri olmalı. Geldiğimiz günden bu tarafa bunu söylüyoruz" dedi.

10 bin metre karelik bir alana, 102 odalı, 600 metrekarelik spa merkezi olan bir otel kurulacağına değinen Mehmet Sarı, "Yüzme havuzlarımız, 80 araçlık otoparkımız, çok amaçlı üç dört tane salonumuz olacak. Ayrıca kokteyl ve nişan salonlarımız, kafeteryamız ve dış kısımda pastanemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra karşıdan karşıya yaya geçidi olarak yapılacak cam köprümüz olacak. Bizim derdimiz bu şehri dünya ile tanıştırıp, dünya paralarını buraya getirmek" diye konuştu.

Amasya'ya yeni eserler kazandırmaya gayret ettiklerine değinen Sarı, "Otel inşaatının bitimi ile birlikte işletmemiz Amasya Belediyesi tarafından işletilecek. Biz verdiğimiz sözleri kesinlikle ve kesinlikle yerine getiririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Allah bu canı bu bedende bıraktığı müddetçe verdiğimiz her söz yerine gelecek" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor
Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor

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Mehmet Sarı, Amasya, Hilton, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da 5 yıldızlı otelin inşası yakında başlıyor - Son Dakika


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