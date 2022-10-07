Başkan Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika
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Başkan Yılmaz mazbatasını aldı

07.10.2022 14:31
Başkan Yılmaz mazbatasını aldı

Mazbatasını alan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba için güçlü yönetim, ortak akıl" mesajı verdi.

Mazbatasını alan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba için güçlü yönetim, ortak akıl" mesajı verdi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, gerçekleşen seçimler sonucunda mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü İsmail İlhan Aksoy'dan aldı. Başkan Kazım Yılmaz mazbatasını almasının ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah önümüzdeki dört yılda ilçemiz için güzel çalışmalar ortaya koyacağız. Çarşamba için güç birliği yaparak, daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

1 Ekim'de yapılan seçimlerle belirlenen ÇTB Meclisi, bugün gerçekleşen seçimle yeni yönetim kurulunu, meclis başkanlık divanını, disiplin kurulunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerini seçti. ÇTB Meclis Salonu'nda saat 10.00'da kurulan sandıklarda oy kullanan meclis üyeleri borsayı 4 yıl yönetecek meclis ve yönetim kadrosunu belirledi.

Nurettin Öztekin başkanlığında toplanan meclis divanı oy birliğiyle Ali Toraman'ı meclis başkanlığına seçerken, yapılan seçim sonrası Başkan Kazım Yılmaz, Şevket Zeren, Sezai Atsan, Erol Akça ve Selim Yılmaz da yönetim kurulu üyeleri olarak görev aldı. TOBB delegeliği görevine ise Mehmet Arslan geldi.

"Çarşamba için güçlü yönetim, ortak akıl"

Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz konuşmasında, "Üyelerimiz bizi yeniden seçip, bizlere demokratik ortamda güven oylarını vermişlerdir. Bizler borsa yönetimine geldiğimiz günden bu yana sürekli gelişen bir vizyon ve disiplin çalıştık. Çarşambamıza ve fındık sektörüne yaptığımız projelerle ilçemize değer katarak yenilikler kazandırdık. İlçemiz ve özellikle fındık sektörü için güçlü yönetim kadromuz ile ortak akıl yürüterek daha çok çalışıp başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine seçimlerde gösterdikleri özveri için teşekkür etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Kazım Yılmaz, İsmail İlhan, Hisarcık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Yılmaz mazbatasını aldı - Son Dakika

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