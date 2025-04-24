Başkent EDAŞ 2024 Hedeflerini Başarıyla Gerçekleştirdi

Başkent EDAŞ, 2024 boyunca müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla Çankırı ve Karabük'te bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri yürüterek belirlenen hedeflere başarıyla ulaşıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çankırı'da hizmet verdiği 2 bin 82 trafo ve 10 bin 116 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam eden şirket, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde toplamda 3 bin 109 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Bunun yanı sıra, 22 pano, 45 trafo ve 36 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1871 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı. Ayrıca, 63 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 1124 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan şirket, 22 yeni elektrik panosu ve 17 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Karabük'te de önemli çalışmalara imza atan Başkent EDAŞ, bölgede yaklaşık 180 bin aboneye daha kesintisiz ve güvenilir enerji sunma hedefiyle Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 348 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Aynı zamanda, önemli iç turizm noktalarının yer aldığı bölgede 1 pano, 57 trafo ve 73 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştiren şirket, 2024'te toplam 745 kilometrelik enerji hattının bakımını tamamlayarak enerji arzında süreklilik ve güvenilirliği artırdı.

Geçen yıl için belirlenen yatırım hedefleri doğrultusunda 67 kilometrelik yeni enerji kablosu döşeyen şirket, ayrıca 723 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı ve 62 yeni elektrik panosu ile 29 trafo merkezi kurarak altyapıyı önemli ölçüde güçlendirdi.

Tüm bu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ, 2024'te Çankırı ve Karabük için belirlenen hedeflerin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi sağlandı

Açıklamaya göre, enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük eden Başkent EDAŞ, 2024'te operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.