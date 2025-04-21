Başkent EDAŞ Kastamonu'da Enerji Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ Kastamonu'da Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Başkent EDAŞ Kastamonu\'da Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da 2024 yılı boyunca enerji altyapısını güçlendirerek sürdürülebilir hizmet sunuyor.

21.04.2025 11:41
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Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kastamonu'da bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız şekilde yürüttü. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan, dağlık yapısı ve yoğun orman varlığıyla dikkat çeken Kastamonu'nun zorlu mevsimsel ve coğrafi koşullarına rağmen, enerji altyapısını güçlendiren şirket; aynı zamanda dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyan, insan ve teknoloji odaklı projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren üç dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kastamonu'daki 320 binden fazla aboneye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak adına önemli çalışmalara imza attı.

Kastamonu'da enerji altyapısı güçleniyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 929 trafo ve 22 bin 32 kilometrelik enerji hattında, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi. Kastamonu'nun geniş yüzölçümüne yayılmış kırsal yerleşimleri ve sarp arazi koşullarında enerji sürekliliğini sağlamak adına önemli adımlar atıldı.

Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplam 7.382 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bu kapsamda ayrıca 77 pano, 138 trafo ve 79 dağıtım merkezinin bakımı yapılırken, 3 bin 221 kilometrelik enerji hattı elden geçirildi. Bu çalışmalarla birlikte Kastamonu'nun hem merkezinde hem dağlık ve yoğun ormanlık bölgelere yayılan ilçelerinde enerji altyapısı daha dayanıklı hale getirildi.

Yatırımlarla daha aydınlık bir Kastamonu

2024 yılı yatırım hedeflerini başarıyla tamamlayan Başkent EDAŞ, 61 kilometrelik yeni enerji kablosu döşeyerek altyapıyı yenilerken, 939 yeni aydınlatma armatürü ile kent genelinde daha güvenli ve aydınlık yaşam alanları oluşturdu. Şirket ayrıca, 68 yeni elektrik panosu ve 27 yeni trafo merkezi kurarak, özellikle kış aylarında yaşanabilecek enerji kesintilerine karşı önlemlerini güçlendirdi. Tüm bu bakım, onarım ve yatırım çalışmaları sayesinde Başkent EDAŞ, 2024 yılında Kastamonu'da belirlediği hedefleri eksiksiz şekilde yerine getirmiş oldu.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi

Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük edenlerden olan şirket, 2024 yılında da teknolojiyi operasyonel süreçlere entegre ederek verimliliği artırdı. Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kurulan Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, Kastamonu gibi deprem ve sel riski taşıyan bölgelerde kriz anlarında kesintisiz iletişim imkanı sağlayarak afet yönetimine katkı sundu. Ayrıca ChatVolt uygulaması ile müşterilere anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkili destek sunularak dijital müşteri hizmetleri yaygınlaştırıldı.

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla 7/24 destek

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kastamonu'daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.

Geleceğe güçlü adımlarla

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin üç temel dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kastamonu'daki enerji altyapısını güçlendirmek ve bölge halkına daha sürdürülebilir, kesintisiz enerji sunmak amacıyla yatırımlarına kararlılıkla devam edecek. Kastamonu'nun dağlık yapısı, sert iklimi ve yaygın kırsal yerleşimleri gibi zorlu koşullara rağmen gösterilen bu kararlılık, bölge için sürdürülebilir enerji geleceği adına umut veriyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ Kastamonu'da Enerji Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

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