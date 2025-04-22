Başkent EDAŞ Kırıkkale'de Enerji Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ Kırıkkale'de Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Başkent EDAŞ Kırıkkale\'de Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Başkent EDAŞ, 2024 boyunca Kırıkkale'de enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yapacak.

22.04.2025 14:10
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KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Kırıkkale genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, aynı zamanda dijital dönüşüm projeleri ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalara da öncelik verdiğini bildirdi.

Şirket, Kırıkkale'de hizmet verdiği 1.832 trafo ve 8.513 kilometrelik enerji hattında 2024 yılı boyunca sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

2024 yılında hizmet verdiği 185 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 27 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 489 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Ayrıca, 12 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirildi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplamda 1.982 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 14 pano, 66 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1.115 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı. 2024 yılında da teknolojiyi operasyonel süreçlere entegre ederek verimlilik artırıldı."

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kurulan Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, Kastamonu gibi deprem ve sel riski taşıyan bölgelerde kriz anlarında kesintisiz iletişim imkanı sağlayarak afet yönetimine katkı sundu. Ayrıca ChatVolt uygulaması ile müşterilere anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkili destek sunularak dijital müşteri hizmetleri yaygınlaştırıldı.

"Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kırıkkale'deki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ Kırıkkale'de Enerji Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

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