Başkent Kart'a bir ödül daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan 'Başkent Kart' uygulaması bir ödül daha aldı. Finans ve teknoloji sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan ve en iyi projelerin yarıştığı 'PSM Awards 2021'de 'En İnovatif Ürün' kategorisinde 'Altın PSM' ödülüne layık görülen Başkent Kart, bugüne kadar 5'inci kez ödül almış oldu.

Elektronik ödeme dünyasının nabzını tutan 'Payment Systems Magazine' tarafından finans ve teknoloji sektörünün en inovatif projelerinin ödüllendirildiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen PSM Awards 2021 ödüllerinin kazananları belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "bir elin verdiğini diğeri görmeyecek" sözleriyle başlattığı "Başkent Kart" uygulaması, 'PSM Awards 2021' kapsamında 'Altın PSM' ödülüne layık görüldü.

En inovatif ürün

Temassız ödemeler, e-ticaret, para transferleri ve daha birçok alanda çığır açacak projelere imza atan şirketleri buluşturan PSM Awards 2021 ödül töreninden Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Başkent Kart" ödülle döndü. Sektöre doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan dünyaca ünlü bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar tarafından başlatılan birçok proje 12 kategoride Altın PSM, Gümüş PSM, Bronz PSM, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül için yarıştı. 300'e yakın başvuruyu değerlendiren jüri, 60 şirketin 79 projesini ödüle layık buldu. PSM Ödüllerinde Başkent Kart uygulamasının teknolojik altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, "En İnovatif Ürün" kategorisinde Başkent Kart ile Altın PSM ödülünü almaya hak kazandı.

5'inci kez ödül alan başkent kart markalaştı

Sosyal sorumluluk ve inovasyon kategorilerinde bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda 5'inci kez ödül alan Başkent Kart'ın sektör içinde önemli bir marka haline geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankaların verdiği kredi kartlarındaki gibi çipli ve temassız ödeme imkanına sahip ön ödemeli para kartı olan Başkent Kart, kullanıma açılmasının ardından 8 ay geçmesine rağmen finans ve teknoloji alanlarında aldığı ödüllerle adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Başkent Kart tüm dünyada geçerli Türkiye'nin tek en kapsamlı şehir kartı oldu. Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan ancak kısa sürede diğer vatandaşlarımız tarafından da benimsenerek kullanılmaya başlanan Başkent Kart'tan daha fazla vatandaşımızın yararlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

400 bine yakın kişi tarafından kullanılmaya başlanan Başkent Kart'ın teknolojik altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi daha önce de bu uygulama ile "Sardis Ödülleri" kapsamında 3 altın ödül alırken Fast Company Dergisi'nin düzenlediği "Most Innovative Campanies" araştırmasında da dünyanın en iyi 7'nci inovatif şirketi seçildi. - ANKARA