Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika
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Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

07.05.2022 10:59
Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinin ilk 4 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,24 oranında artışla 914 milyon 322 bin 988 dolar olarak gerçekleşti.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinin ilk 4 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,24 oranında artışla 914 milyon 322 bin 988 dolar olarak gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgenin ihracatının Rusya ve Ukrayna savaşına rağmen arttığını belirtti.

Geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracat rakamına mayısın sonunda ulaştıklarını, bu yıl ise mayısın ortasında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Rusya Ukrayna savaşı başlamasaydı bölgemiz 1 milyar dolar rakamına nisanda ulaşmış olacaktı. Buna rağmen ilk dört ayda ihracattaki artış, yıl sonu kırılacak yeni rekorun habercisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını anlatan Çavuşoğlu, ikinci sırada doğal taş ağırlıklı maden ve metaller, üçüncü sırada ağaç mamulleri ve orman ürünleri, dördüncü sırada demir ve demir dışı metaller sektörlerinin yer aldığını bildirdi.

Bölgeden 151 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olma özelliğini korurken, Rusya yeniden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke arasına girdi. Rusya'ya gerçekleşen ihracat yeniden toparlanma sürecine girdi ve savaşın ilk günlerindeki yüzde 50 oranında olan düşüş miktarı, toparlanmayla eksi yüzde 22 seviyelerine geldi. Önümüzdeki süreçte Rusya'nın yaş meyve sebze ürünlerine yönelik yasaklarını kaldırması nedeniyle artışın daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor."

Nisan ihracatı yüzde 17,13 arttı

Nisan ayı ihracatının da geçen yıla göre yüzde 17,13'lük bir artışla 261 milyon 439 bin 839 dolara ulaştığını belirten Çavuşoğlu, bu yıl ihracatçı sayısının da 899'dan bin 66'ya çıktığını bildirdi. Nisan'da da en fazla ihracatın yaş sebze ve meyve sektöründe gerçekleştirildiğini anlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatımızın yarıya yakınını yaş meyve ve sebze ile maden sektörü gerçekleştirdi. İlk 5 sırada yer alan sektörlerimizin ihracatlarında ciddi artış gözlendi. Demir ve demir dışı metaller sektörü, yüzde 157,95 oranında artışla ihracat patlaması yaşadı. Diğer sektörlerde de önemli ölçüde artış görüldü. Nisanda gerçekleşen ihracatın bir diğer sevindirici yanı Ukrayna pazarının yeniden yükselişe geçmesi oldu. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat durmuş ve belirsizlik oluşmuştu. Ardından ihracat yeniden başlamış ama eski günlerinden uzak seyretmişti. Nisanda Ukrayna'ya ihracatın yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla savaşa rağmen yüzde 19,42 oranında arttı ve 9 milyon 622 bin 367 dolar oldu."

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya pazarında da toparlanma sinyalleri almaya başladıklarını bildirdi.

Hedef ilk etapta 3 milyar dolarlık yurt dışı satışı

Nisanda 126 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, ülkelere dağılımına bakıldığında Çin'in birinci sırada, Hollanda'nın ikinci, ABD'nin de üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Yönetim olarak yeni göreve geldiklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Hedefimiz bölge ihracatını daha da geliştirmek ve ihracat rakamlarımızı ilk etapta 3 milyar dolara, ikinci etapta da 5 milyar dolara ulaştırmak." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Malatya'dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat Malatya'dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat Elazığ'da ihracat rakamlarındaki artış devam ediyor Elazığ'da ihracat rakamlarındaki artış devam ediyor

İhracat, Akdeniz, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika
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