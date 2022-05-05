Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yardımcıoğlu: "Enflasyonda Dünya Sıralamasında Dördüncü Sıradayız. 1990'lı Yılların Ekonomisinin de Altına... - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yardımcıoğlu: "Enflasyonda Dünya Sıralamasında Dördüncü Sıradayız. 1990'lı Yılların Ekonomisinin de Altına...

05.05.2022 19:40
Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yardımcıoğlu: "Enflasyonda Dünya Sıralamasında Dördüncü Sıradayız. 1990'lı Yılların Ekonomisinin de Altına...

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğluş, “Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. 90’lı yılların ekonomisinin de altına doğru hızla gidiyoruz. İhracatı arttırmak için elimizde ne varsa satarak, iç piyasayı daha gergin hale getirmek doğru bir ekonomi politikası değildir” açıklamasını yaptı.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğluş, "Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. 90'lı yılların ekonomisinin de altına doğru hızla gidiyoruz. İhracatı arttırmak için elimizde ne varsa satarak, iç piyasayı daha gergin hale getirmek doğru bir ekonomi politikası değildir" açıklamasını yaptı.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2022 Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre yıllık enflasyon oranı yüzde 69,97 oldu. Yardımcıoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"VATANDAŞIN ÇARŞI PAZARDA YAŞADIĞI YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ENFLASYON GERÇEĞİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

"TÜİK, gıda enflasyonunda yıllık artış oranını yüzde 89 olarak açıkladı. Vatandaşın çarşı pazarda yaşadığı yüzde 150'nin üzerinde enflasyon gerçeğini görmezden gelemeyiz. Bu da tutarsızlığı ortaya koyarken gerçekçi ekonomi yönetimi için bir an önce bilim insanlarının çağrısına kulak verilmelidir. Yükselen enflasyon ortamı karşısında paranın değerini yitirmesinden dolayı üzülerek söylüyorum ki verilen destekler anlamsız hale getirmiştir. KOSGEB destekleri başta olmak üzere ivedilikle teşvik ve sübvansiyonlar bir an önce günün hakikatlerine uygun hale getirilmelidir.

"ENFLASYONDA DÜNYA SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ. 1990'LI YILLARIN EKONOMİSİNİN DE ALTINA DOĞRU HIZLA GİDİYORUZ"

Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. 1990'lı yılların ekonomisinin de altına doğru hızla gidiyoruz. İhracatı arttırmak için elimizde ne varsa satarak, iç piyasayı daha gergin hale getirmek doğru bir ekonomi politikası değildir. Merkez Bankası'nın düşük faizle piyasaya para verip, Hazine'nin bu parayı yüksek faizle geri borçlanması ise izah edilemez bir durumdur. Zenginin daha da zenginleşerek, asgari ücretlinin bir araba veyahut bir ev alma hayali dahi kalmamıştır. İç piyasayı rahatlatmak için gıda sektöründe ihracata kısıtlama getirilmelidir. Üretimin devam etmesi için bir an önce teşvikler ve destekler güncellenmelidir."

YORUMLAR
500
Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu Davutoğlu'ndan Enflasyon Tepkisi: 'Bu İktidarın Vatandaşlara Verebileceği Tek Müjde Artık Seçim Haberidir' Davutoğlu'ndan Enflasyon Tepkisi: 'Bu İktidarın Vatandaşlara Verebileceği Tek Müjde Artık Seçim Haberidir'

Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Ekonomi, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yardımcıoğlu: 'Enflasyonda Dünya Sıralamasında Dördüncü Sıradayız. 1990'lı Yılların Ekonomisinin de Altına... - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 19:48:22. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yardımcıoğlu: "Enflasyonda Dünya Sıralamasında Dördüncü Sıradayız. 1990'lı Yılların Ekonomisinin de Altına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement