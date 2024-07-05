Batman'da Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı

Batman\'da Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp'in desteğiyle Kozluk ilçesinde gerçekleştirilen Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda yapılan tohum ekimiyle birlikte tarıma uygun arazilerin ekonomiye kazandırılması ve çiftçilerin gelirinin artırılması hedeflenmektedir.

05.07.2024 09:15
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Batman'ın Kozluk ilçesinde "Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in desteği, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda gerçekleştirilen tohum ekiminde Kaymakam Güngör, "Tarıma uygun olan arazileri Kozluk ekonomisine ve tarıma kazandırmak, yağlık ayçiçeği tarımının yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin gelirinin yükseltilmesi amacıyla çiftçilerimize dağıtılan yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu ve yüzde 100 hibeli olarak ilaç ve gübre dağıtımının ardından ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika
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