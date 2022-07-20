Batman'da günde 43 bin 200 varil petrol çıkarılıyor - Son Dakika
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Batman'da günde 43 bin 200 varil petrol çıkarılıyor

20.07.2022 00:57
Batman'da günde 43 bin 200 varil petrol çıkarılıyor

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp başkanlığında İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp başkanlığında İl Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, kurumun sondaj, arama ve üretimi ile ilgili 2022 yılı ilk 6 aylık faaliyetini açıkladı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Demir, 150 ile 300 kilometrelik bir alanda Batman Bölge Müdürlüğü olarak görev yaptıklarını söyledi. 2022 yılının ilk 6 ayında 5 il sınırı dahilinde 1301 kuyuda günlük 39 bin 520 varil çıkarıldığını an itibariyle 43 bin 200 varil olduğunu ifade etti.

Geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine çıktıklarını, 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Demir, 2022 yılının ilk 6 ayında da 7 milyon 76 bin varil üretildiğini ve bu yıl 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Sondaj çalışmalarının sürdüğünü aktaran Demir, "İlk 6 ayda Batman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı yani bölge genelinde 64 adet sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir. Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı. İlk yerli ve milli sondaj kulemiz 'Koca Yusuf' Batman Bölge Müdürlüğü sahasında göreve başlamıştır. Sondaj ve tüm faaliyetleri için 1 Milyar 973 bin TL'lik bütçemiz bulunmakta ve şu ana kadar nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 civarındadır" ifadelerinde bulundu. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Ekrem Canalp, Batman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da günde 43 bin 200 varil petrol çıkarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da günde 43 bin 200 varil petrol çıkarılıyor - Son Dakika
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