Batman'ın Gercüş ilçesinde sumak hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batman'ın Gercüş ilçesinde sumak hasadı başladı

Batman\'ın Gercüş ilçesinde sumak hasadı başladı

Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde yetişen sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Sumak hasadı yapılarak tüketicilere sunuluyor. Sumak, yemeklere lezzet katıyor ve renk veriyor.

09.09.2024 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde sumak hasadı başladı.

Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde yetişen sofraların vazgeçilmez baharatlarından sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Köylülerin topladığı sumak, eve getirildikten sonra işlenip tüketicilere sunuluyor.

Sumak hasadı yapan Emine Çelik, "Şu an gördüğünüz gibi sumak topluyoruz. Topladıktan sonra yapraklarından ayırıyoruz. Daha sonra da bir bezin üstüne bırakıp güneşe bırakıyoruz. Birkaç günden sonra kuruyor ve taneler haline getirip satıyoruz. Kilosunu ortalama 230 TL ye satıyoruz. Sumak tamamen organiktir, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik olduğu için ilaç niyetinde kullanan bile var, çoğu hastalığa şifadır. Soğan dolma, sarma gibi yemeklere lezzet katıyor ve renk verip yemeği güzelleştiriyor" dedi.

"Hayalimde kooperatif kurmak var"

Çelik, hayalinin ilçe merkezinde bir kooperatif kurup yerli ve doğal ürünleri tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, "Bölgemiz bu kooperatif sayesinde kalkınabilir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Gercüş, batman, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'ın Gercüş ilçesinde sumak hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:53:42. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'ın Gercüş ilçesinde sumak hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement