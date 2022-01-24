Baymak'ın 2021 yılı cirosu 1,3 milyar lira oldu

Baymak, geçen yıl cirosunu 1,3 milyar liraya taşıyarak, ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında piyasaya sunduğu çevreci ve yenilikçi ürünlerle sektörde adından söz ettiren Baymak, bu dönemde yüzde 23 büyürken, cirosu da 1,3 milyar liraya ulaştı.

Geleceğin teknolojisi olarak öne çıkan ısı pompasında yüzde 13 adetsel büyümeyle sektörün ana markalarından olmayı sürdüren Baymak, tüketicilerine büyük verimlilik sağlayan bu ürünün kullanımını ülke çapında yaygınlaştırdı. Baymak, ihracatta da dolar bazında yüzde 38 büyüme gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, ısı pompalarının konutların yanında artık birçok alanda kullanılmaya başlandığını belirtti.

Salgın ve küresel ısınma gibi önemli faktörlerin iklimlendirmede mevsimselliği ortadan kaldırdığına işaret eden Çolak, "Değişen yaşam biçimi ve alışkanlıklar dört mevsim kullanılan ısı pompalarına olan ilgiyi artırıyor. Biz de bu alandaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. 2021 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde bayi ve yetkili servislerimize ısı pompası konusunda teorik ve pratik toplam 170 saatin üzerinde eğitimler verdik, sadece ısı pompası konusunda hizmet veren uzman yetkili servisler oluşturduk ve tüketicilerimize sunduğumuz desteği güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çolak, 2021 yılının Baymak'ın Türkiye genelinde bayi ve yetkili servis yapılanmalarını da güçlendirdiği bir yıl olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde 303 yetkili servis ve 600'ün üzerinde bayi ile tüketicilere ulaşmaya devam ettikleri aktaran Çolak, sektörün en yaygın servis ağına sahip şirketi olarak her noktada ve her hava koşulunda müşterilerin sürekli olarak yanlarında olduklarını ifade etti.

Çolak, şöyle devam etti:

"Yaz döneminde klimadaki yüksek mevsimsel artışa karşın montaj sürecinde maksimum performans göstererek yine tüm müşterilerimizin montaj taleplerini en kısa sürede yanıtlamayı başardık. Pandemi dönemine rağmen bayi ağımıza yenilerini eklemeyi başardık. Tüm iş ortaklarımız ile kurduğumuz ilişkinin temelinde güven yatıyor. İş ortaklarımız için oluşturduğumuz Baymaklife sadakat programımızda kullanıcı sayımızı 2021 yılında iki katına çıkarmakla kalmadık, sektörde BES sistemini sadakat programına entegre eden ilk firma olduk. Bu sayede iş ortaklarımızın geleceğine yatırım yapmaktan çok memnunuz."

"Ürün, servis ve teknik hizmetlerimizi terzi yaklaşımıyla sunuyoruz"

Baymak CEO'su Çolak, 2021 yılında Türkiye iklimlendirme sektörünün ilk Dijital Dönüşüm Ofisi'ni kurduklarını hatırlattı. Dijitalleşme sürecini müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve iş modellerinin dönüşümü üzerine kurguladıklarını belirten Çolak, Baymak olarak yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefi doğrultusunda Müşteri Deneyimini İyileştirme Dijital Yol Haritası'nı hayata geçirmeye devam ettiklerini aktardı.

Merkezinde yapay zeka olan projede tüketicilerin davranışlarını analiz edip bu analizler doğrultusunda ürün, servis ve teknik hizmetleri terzi yaklaşımıyla sunduklarının altını çizen Çolak, şunları kaydetti:

"Sadece kendimizi değil, müşterilerimizi de dönüştürüyoruz. Geçen yıl 'Uzaktan Erişim ve Destek Uygulamasını' hayata geçirdik. Bu sayede tüketicilerimiz, yüz yüze temas olmadan ürünlerimizle ilgili sorunlarını uzaktan erişim ile çözebiliyor. Yapay zekanın bütünleştiği sistemlerle müşteri deneyimini iyileştirmek için yürüttüğümüz 'Yapay Zeka Destekli Müşteri Deneyimi Projesi' ile bir ilke imza attık. Hayata geçirdiğimiz robotik otomasyon sistemleri ile fabrikamızdaki süreçlerin etkinliğini arttırarak hata risklerini ortadan kaldırdık. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığında Şikayetvar tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen ve en iyi müşteri memnuniyeti sağlayan markaların belirlendiği A.C.E. Awards 'Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri'nde, 'Isı Sistemleri' kategorisinde 'Gold' ödülüne layık görüldük."

100 milyon liralık yatırım hedefi

Ender Çolak, sadece iklimlendirme sektörünün değil genel itibarıyla iş dünyasının geleceğinde; enerji dönüşümü, dijitalizasyon ve müşteri deneyiminin belirleyici olacağını belitti.

2021 yılında yaptıkları 22 milyon ve 2022'de yapmayı hedefledikleri 100 milyon TL'lik yatırımın bir bölümünü bu üç alandaki çalışmalara ayırdıklarını ifade eden Çolak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük bir kısmı ise üretim kapasitelerimizin arttırılmasına yönelik planladı. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yıllık kombi üretim kapasitemizi 400 binler seviyesinden 500 bine çıkarmayı hedeflerken, boyler hat kapasitemizi de 34 binden 56 bin seviyesine çıkararak yüzde 65 arttırmayı planlıyoruz. Bu yatırımların ana sebebi 2021 yılında kombi ihracatımızın adetsel olarak yüzde 36 artması ile boyler satışlarında da büyüme kaydedilmiş olması. Özellikle boylerdeki büyümenin Avrupa ihracatımıza yukarı yönlü bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Ayrıca termosifon gibi ürünlerde de verim artırıcı üretim teknolojileri yatırımlarımız olacak. Bunların yanında 2022 yılında ürün yelpazemize diğer ürünlerimizle hibrit çalışabilen yeni güneş kolektörlerimizi ekleyeceğiz. 2022 yılında, büyüyen yerli ve yabancı pazarlarımızdaki talebi karşılayabilmek adına yukarıda bahsettiğim kapasite artışlarına ve yatırımlara bağlı olarak oluşacak ihtiyaçlara paralel, katma değer yaratan kadrolarımızı da artırmayı öngörüyoruz."

"Platform kombileri dünyaya ihraç edeceğiz"

Ender Çolak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na imza atarak sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir adım attığını hatırlattı.

Geçen yıl Baymak ve ana şirket BDR Thermea Group'un Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk hidrojen ve doğal gazla çalışan kombisi Lunatec'i tüketicilerin beğenisine sunduklarını belirten Çolak, "Avrupa'da enerji dönüşümünde fikir liderliğini BDR Thermea yaparken, Baymak olarak bizler de Türkiye'nin enerji dönüşümü sürecinde yeni nesil teknolojileri destekleyen ürün yelpazemiz ve bilgi birikimimizle sürece yön veren şirketlerden biri olacağız. Aynı zamanda İtalya ve İngiltere'ye öncülük ederek BDR Thermea Grup bünyesinde platform kombisi üretme yetkinliğine sahip ilk ülke olarak bu kombileri dünyaya ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye iklimlendirme sektörü ihracat açısından çok parlak bir yıl geçirdi"

Baymek CEO'su Çolak, 2021 yılında sektör genelinde döviz kurlarının seyri nedeniyle bazı ürün gruplarına talepte düşüşler olduğunu belirtti.

Salgın ve ekonomik daralmanın yarattığı sektörel küçülmenin 2021 yılında yüzde 17 civarında seyrettiğini kaydeden Çolak, "Bu küçülme paralelinde kombi ve panel radyatör satışlarında düşüş olmasına karşın doğal gaz-LPG tipi brülör ve ısı pompalarının satışlarında ciddi artışlar oldu." ifadelerini kullandı.

Çolak, Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracat açısından çok parlak bir yıl geçirdiğini vurguladı. 2021 yılı için sektör olarak belirledikleri 5 milyar dolarlık ihracat hedefini, Ekim 2021 itibarıyla, 6 milyar dolar sınırını ise aralık ayında aşmayı başardıklarını belirten Çolak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca ülke ihracatındaki payımız da yüzde 2,7'e çıktı. Biz de Baymak olarak 2021 yılını başarılı bir ihracat performansı ile geride bıraktık. Bu dönemde tüm ürün gruplarında ihracatımızı artırarak toplam ihracatımızı dolar bazında yüzde 38 büyüttük. Rusya, Arjantin, Almanya, Ukrayna, İspanya, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerde çift haneli büyüme sağladık ve pek çok önemli pazarla olan ilişkilerimizi geliştirerek Baymak'ın buralarda aranan bir marka olması yönünde önemli adımlar attık. Aynı dönemde Afrika ve Amerika kıtalarındaki satışlarımızı da artırarak seneyi büyük başarılarla noktaladık. 2021 yılında boyler ihracatında kaydettiğimiz yüzde 52 oranındaki büyüme 2019 yılında Rusya, Almanya ve ABD pazarları ile başlamıştı. Bu büyüme Fransa'nın da katılmasıyla bu sene artarak devam edecek. Ayrıca Afrika pazarında da solar kolektör ve paket sistem satışlarını artırmayı başardık. Enerji dönüşümündeki liderliğimiz ve gelecek ürün tasarımlarımızı global enerji dönüşümü ihtiyaçlarına uygun planlamış olmamız, önümüzdeki yıllarda ihracatta güçlenerek büyüyeceğimizi gösteriyor."

"Sürdürülebilirlik bakış açısını iş alanlarımıza dahil etmeye devam edeceğiz"

Ender Çolak, teknolojinin verdiği gücü arkalarına alarak çevre dostu ve tasarruflu iklimlendirme ürünleri geliştirmeye devam ederken bir yandan da üretim tesislerinde, çalışma alanlarında köklü bir değişime gittiklerini belirtti.

Fabrika çatısına kurdukları güneş kolektörleri sayesinde elektriklerinin önemli bir bölümünü kendilerinin üretmeye başladıklarını aktaran Çolak, sürdürülebilirlik hakkında şunları kaydetti:

"Baymak Ailesi olarak hem ofiste hem özel hayatlarımızda plastikle amansız bir savaşa girdik. Tüm atıklarımızı ayrıştırmaya, kompost yaparak yeniden doğaya kazandırmaya, elektronik atıklarımızı düzenli olarak fidan bağışına dönüştürmeye başladık ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık ve bilincini artıracak programları hayata geçiriyoruz. 2022 yılında da kurumsal ve bireysel olarak doğa üzerindeki olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için sürdürülebilirlik bakış açısını iş alanlarımıza dahil etmeye devam edeceğiz."