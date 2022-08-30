Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi - Son Dakika

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