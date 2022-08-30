Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi - Son Dakika
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Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

30.08.2022 12:58
Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi

Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Bayraktar TB2, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine atfen Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi.

Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraktar TB2, Kütahya'da rotasını ay yıldızla çizdi - Son Dakika
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