Bayram öncesi alışverişin adresi Ceylan Karavil Park AVM - Son Dakika
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Bayram öncesi alışverişin adresi Ceylan Karavil Park AVM

26.04.2022 19:14
Bayram öncesi alışverişin adresi Ceylan Karavil Park AVM

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Ceylan Karavil Park AVM'de bayram öncesi hareketlilik başladı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Ceylan Karavil Park AVM'de bayram öncesi hareketlilik başladı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Ramazan bayramı öncesi renkli görüntülere sahne oluyor.

Bayram öncesi indirimlerin ve kampanyaların mağaza vitrinlerini süslediği AVM'de alışveriş yapmak isteyenleri birçok seçenek bekliyor. Ramazan ayı boyunca kapanış saatini 23.00'e kadar uzatan AVM yönetimi, arefe günü dahil Ramazan ayının son 3 günü ise kapılarını 00: 00'a kadar açık tutacağını bildirdi. Bayramın ilk günü ise 14.00- 22.00 saatleri arasında, bayramın diğer günlerinde ise 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan AVM'de 29 Nisan Cuma günü Semazen gösterisine ev sahipliği yapacak. 30 Nisan Cumartesi günü ise çocuklara yönelik Karagöz-Hacivat gösterisi ile bayram öncesi keyifli dakikalar yaşatacak. Son iftar öncesi yetişkinlere de fasıl etkinliği düzenlenecek. - DİYARBAKIR

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Güneydoğu Anadolu, alışveriş, Ramazan, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi alışverişin adresi Ceylan Karavil Park AVM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram öncesi alışverişin adresi Ceylan Karavil Park AVM - Son Dakika
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